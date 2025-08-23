Când nu bei suficientă apă, riști o problemă de sănătate alarmantă. Avertismentul oamenilor de știință

Autor: Bogdan Atanasiu
Sambata, 23 August 2025, ora 11:45
312 citiri
Când nu bei suficientă apă, riști o problemă de sănătate alarmantă. Avertismentul oamenilor de știință
Femeie care bea apă FOTO Pexels

A nu bea destulă apă ar putea duce la niveluri mai ridicate de stres și la un risc crescut de probleme grave de sănătate, avertizează oamenii de știință.

Un studiu realizat de cercetători de la Liverpool John Moores University a descoperit că persoanele care nu reușeau să atingă nivelul zilnic recomandat de hidratare prezentau valori semnificativ mai mari ale hormonului de stres cortizol în situații de presiune.

Cortizolul menținut ridicat pe termen lung a fost asociat cu o serie de afecțiuni, inclusiv hipertensiune arterială, boli cardiovasculare, diabet de tip 2, obezitate, depresie și anxietate. De asemenea, se știe că stresul cronic slăbește sistemul imunitar, făcând organismul mai vulnerabil la boli.

În cadrul experimentului, 32 de voluntari au fost împărțiți în două grupuri: jumătate au avut voie să consume doar 1,5 litri de apă pe zi, în timp ce ceilalți au urmat doza recomandată. Nivelul de hidratare a fost verificat prin analize de urină și sânge, înainte ca participanții să fie supuși unui test de stres în laborator, conceput să reproducă o situație reală de mare tensiune.

Fiecărui participant i s-au dat doar zece minute să se pregătească, după care a trebuit să intre într-un interviu de angajare improvizat, unde trei persoane în halate albe îi așteptau într-o cameră dotată cu o cameră video falsă.

Imediat după aceea, au fost provocați să rezolve un exercițiu rapid de aritmetică mentală, scăzând numere cât mai repede posibil. Probe de salivă recoltate înainte și după test au arătat că nivelurile de cortizol au crescut mult mai brusc la cei care băuseră mai puțină apă, sugerând că chiar și o deshidratare ușoară poate amplifica răspunsul organismului la stres și, pe termen lung, poate contribui la deteriorarea sănătății.

Profesorul Neil Walsh, de la Școala de Științe ale Sportului și Exercițiului Fizic din cadrul LJMU, a descris testul ca fiind „cu adevărat destabilizant”.

Comentând rezultatele, el a spus: „Știm că persoanele cu un aport scăzut de lichide zilnic, care nu ating recomandările, sunt cel mai probabil insuficient hidratate. Dar ceea ce nu știam era dacă, atunci când le expui la stres în condiții controlate, acestea ar avea un răspuns hormonal mai intens.”

Totuși, profesorul a observat că semnele fizice ale stresului – cum ar fi ritmul cardiac accelerat, transpirația palmelor și uscăciunea gurii – au fost similare în ambele grupuri.

„Ambele grupuri s-au simțit la fel de anxioase și au avut creșteri similare ale pulsului în timpul testului de stres”, a spus el. „Dar cei insuficient hidratați, pentru că nu beau destulă apă zilnic, au avut răspunsuri cortizolice mult mai puternice.”

Interesant este că grupul cu aport redus de lichide nu a raportat că s-ar fi simțit mai însetat decât cei care au băut mai mult, a subliniat Walsh. El a explicat: „Cortizolul este principalul hormon al stresului, iar o reactivitate exagerată a cortizolului la stres este asociată cu un risc crescut de boli cardiace, diabet și depresie. Dacă știi că urmează un termen limită important sau un discurs de ținut, să ai o sticlă de apă la îndemână ar putea fi un obicei util, cu beneficii pentru sănătatea ta pe termen lung.”

Profesorul Walsh a adăugat totuși că este nevoie de cercetări suplimentare pentru a înțelege mai bine rezultatele, publicate recent. Printre altele, echipa vrea să afle dacă creșterea aportului de apă la persoanele care nu beau suficient poate reduce răspunsul la „micro-stresurile” zilnice, precum ambuteiajele sau mersul la serviciu.

„Ne-ar plăcea să credem că respectarea recomandărilor privind consumul de apă ar putea fi una dintre măsurile care atenuează acest răspuns excesiv de cortizol, zi de zi”, a spus el.

În Marea Britanie, autoritățile sanitare recomandă adulților să bea între șase și opt pahare de lichid pe zi, adică aproximativ 1,5 – 2 litri. Totuși, necesarul poate crește în zilele călduroase, în cazul persoanelor foarte active, aflate în recuperare după o boală, sau în timpul sarcinii și al alăptării.

La începutul acestui an, o analiză a British Heart Foundation (BHF) a arătat o creștere a numărului de decese prin boli cardiovasculare în rândul adulților de vârstă activă. În Regatul Unit, decesele cardiovasculare în această categorie au crescut cu 18% din 2019 până în 2023, de la 18.693 la 21.975, ceea ce înseamnă o medie de 420 pe săptămână, scrie dailymail.com.

”Avertizarea gravă pe care mi-a dat-o doctorul după ce i-am spus câtă apă beau zilnic”. Descoperirea șocantă a unei sportive
”Avertizarea gravă pe care mi-a dat-o doctorul după ce i-am spus câtă apă beau zilnic”. Descoperirea șocantă a unei sportive
Apa este considerată cea mai sănătoasă băutură pentru organismul uman, dar o sportivă a dezvăluit că doctorul ei i-a recomandat să reducă cantitatea consumată, temându-se că aceasta...
Continentele Pământului se usucă într-un ritm fără precedent. Unde dispare apa dulce a Pământului?
Continentele Pământului se usucă într-un ritm fără precedent. Unde dispare apa dulce a Pământului?
Oamenii de știință avertizează că rezervele de apă dulce de pe continentele Terrei scad într-un ritm fără precedent, fenomen care ar putea avea implicații majore pentru securitatea...
#apa, #hidratare, #probleme sanatate , #apa
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A aparut intr-o rochie complet transparenta la ziua de nastere a unui copil de doi ani si internetul a "explodat": "Nu se poate"
Digi24.ro
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se implinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat Romania
DigiSport.ro
Cu o oferta de la Rapid pe masa, Ianis Hagi a ales si semneaza: "E pe drum". A fost convins cu o clauza cum rar se vede

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Când nu bei suficientă apă, riști o problemă de sănătate alarmantă. Avertismentul oamenilor de știință
  2. Cel mai popular calmant din lume ar putea crește riscul de autism și ADHD, avertizează experți de la Harvard: „Cea mai puternică dovadă de până acum”
  3. Bunicuța care arată senzațional dezvăluie secretul siluetei sale: bărbații tineri și dieta sănătoasă. "Dacă un bărbat este suficient de curajos să se apropie de mine, are deja un punct în plus"
  4. Horoscop zilnic. Sâmbătă, 23 august. Zodia care ar trebui să-și asculte intuiția
  5. Bancul zilei: De la ce poți avea semne pe nas
  6. Trucul de călătorie pe care toată lumea ar trebui să-l știe: "Sunt agent de turism și am rezervat peste 6.000 de vacanțe"
  7. Metoda ReGeneration by Anca Maftei: Procesul de vindecare emoțională în 6 pași
  8. Gelul de duș și pielea ta: Ce funcționează cel mai bine pentru tine?
  9. Apple crește prețul abonamentului TV+
  10. Alex Velea se alătură echipei PRO TV. În ce show va apărea artistul