Când nu bei suficientă apă, riști o problemă de sănătate alarmantă. Avertismentul oamenilor de știință

A nu bea destulă apă ar putea duce la niveluri mai ridicate de stres și la un risc crescut de probleme grave de sănătate, avertizează oamenii de știință.

Un studiu realizat de cercetători de la Liverpool John Moores University a descoperit că persoanele care nu reușeau să atingă nivelul zilnic recomandat de hidratare prezentau valori semnificativ mai mari ale hormonului de stres cortizol în situații de presiune.

Cortizolul menținut ridicat pe termen lung a fost asociat cu o serie de afecțiuni, inclusiv hipertensiune arterială, boli cardiovasculare, diabet de tip 2, obezitate, depresie și anxietate. De asemenea, se știe că stresul cronic slăbește sistemul imunitar, făcând organismul mai vulnerabil la boli.

În cadrul experimentului, 32 de voluntari au fost împărțiți în două grupuri: jumătate au avut voie să consume doar 1,5 litri de apă pe zi, în timp ce ceilalți au urmat doza recomandată. Nivelul de hidratare a fost verificat prin analize de urină și sânge, înainte ca participanții să fie supuși unui test de stres în laborator, conceput să reproducă o situație reală de mare tensiune.

Fiecărui participant i s-au dat doar zece minute să se pregătească, după care a trebuit să intre într-un interviu de angajare improvizat, unde trei persoane în halate albe îi așteptau într-o cameră dotată cu o cameră video falsă.

Imediat după aceea, au fost provocați să rezolve un exercițiu rapid de aritmetică mentală, scăzând numere cât mai repede posibil. Probe de salivă recoltate înainte și după test au arătat că nivelurile de cortizol au crescut mult mai brusc la cei care băuseră mai puțină apă, sugerând că chiar și o deshidratare ușoară poate amplifica răspunsul organismului la stres și, pe termen lung, poate contribui la deteriorarea sănătății.

Profesorul Neil Walsh, de la Școala de Științe ale Sportului și Exercițiului Fizic din cadrul LJMU, a descris testul ca fiind „cu adevărat destabilizant”.

Comentând rezultatele, el a spus: „Știm că persoanele cu un aport scăzut de lichide zilnic, care nu ating recomandările, sunt cel mai probabil insuficient hidratate. Dar ceea ce nu știam era dacă, atunci când le expui la stres în condiții controlate, acestea ar avea un răspuns hormonal mai intens.”

Totuși, profesorul a observat că semnele fizice ale stresului – cum ar fi ritmul cardiac accelerat, transpirația palmelor și uscăciunea gurii – au fost similare în ambele grupuri.

„Ambele grupuri s-au simțit la fel de anxioase și au avut creșteri similare ale pulsului în timpul testului de stres”, a spus el. „Dar cei insuficient hidratați, pentru că nu beau destulă apă zilnic, au avut răspunsuri cortizolice mult mai puternice.”

Interesant este că grupul cu aport redus de lichide nu a raportat că s-ar fi simțit mai însetat decât cei care au băut mai mult, a subliniat Walsh. El a explicat: „Cortizolul este principalul hormon al stresului, iar o reactivitate exagerată a cortizolului la stres este asociată cu un risc crescut de boli cardiace, diabet și depresie. Dacă știi că urmează un termen limită important sau un discurs de ținut, să ai o sticlă de apă la îndemână ar putea fi un obicei util, cu beneficii pentru sănătatea ta pe termen lung.”

Profesorul Walsh a adăugat totuși că este nevoie de cercetări suplimentare pentru a înțelege mai bine rezultatele, publicate recent. Printre altele, echipa vrea să afle dacă creșterea aportului de apă la persoanele care nu beau suficient poate reduce răspunsul la „micro-stresurile” zilnice, precum ambuteiajele sau mersul la serviciu.

„Ne-ar plăcea să credem că respectarea recomandărilor privind consumul de apă ar putea fi una dintre măsurile care atenuează acest răspuns excesiv de cortizol, zi de zi”, a spus el.

În Marea Britanie, autoritățile sanitare recomandă adulților să bea între șase și opt pahare de lichid pe zi, adică aproximativ 1,5 – 2 litri. Totuși, necesarul poate crește în zilele călduroase, în cazul persoanelor foarte active, aflate în recuperare după o boală, sau în timpul sarcinii și al alăptării.

La începutul acestui an, o analiză a British Heart Foundation (BHF) a arătat o creștere a numărului de decese prin boli cardiovasculare în rândul adulților de vârstă activă. În Regatul Unit, decesele cardiovasculare în această categorie au crescut cu 18% din 2019 până în 2023, de la 18.693 la 21.975, ceea ce înseamnă o medie de 420 pe săptămână, scrie dailymail.com.

