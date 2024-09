Ce se întâmplă cu corpul tău dacă bei doar apă timp de o lună

Spoturile publicitare ne îndeamnă zi de zi să consumăm cel puțin doi litri de lichide. Medicii spun că e vorba de apă, pentru că ea este atât de necesară unei bune funcționări a organismului. Noi, însă, consumăm zilnic sucuri, cafea și alcool, pe care le includem în cantitatea recomandată de lichide. Dar dacă, totuși, am renunța la ele măcar o lună și am consuma doar apă?

Chris Bailey, care promovează un stil de viață sănătos și o organizare cât mai eficientă a timpului, a reușit să se țină de acest plan și a descoperit beneficiile pe care le putem obține, pentru sănătatea noastră, consumând doar apă, titrează Independent.

Consum mai mic de calorii

Apa nu are nici măcar o calorie. Asta nu se poate spune, în schimb, despre o sticlă de jumătate de litru de Coca-Cola, care are 210 calorii, sau despre o cană de cafea cu lapte și zahăr, care are 40 de calorii. Apa chioară, cum mai obișnuim să o numim, hidratează organismul în mod eficient, însă nu același lucru se întâmplă cu restul băuturilor îndulcite, care au de cele mai multe ori efect invers.

Apă diminuată

De multe ori simțim nevoia să mâncăm câte ceva, având senzația de foame. Cu toate acestea, studiile arată că tot ce avem nevoie în acel moment este un pahar cu apă. Asta pentru că setea și foamea transmit aceleași semnale nervoase creierului.

O mai bună funcționare a creierului

Atunci când este hidratat, tot corpul nostru funcționează mai bine, cu atât mai mult creierul, care este 75-85% format din apă. Menținându-l hidratat, energia și concentrarea vor fi mult mai mari și durerile de cap vor dispărea.

Metabolism accelerat

Cercetătorii au descoperit că un pahar de apă băut dimineața, înainte de micul dejun, accelerează metabolismul pentru întreaga zi. E suficient să faci asta o lună de zile dimineața de dimineață și metabolismul se va regla. O creștere de 30% a ritmului metabolic a fost înregistrată atât la femei, cât și la bărbați, după ce au consumat un pahar de apă.

Piele întinsă, fără riduri

Apa ajută la menținerea hidratării pielii, împiedicând astfel uscarea acesteia, cauza celor mai multe dintre probleme, de la riduri, la problematicele coșuri.

Inimă sănătoasă

Un organism hidratat înseamnă și un sânge mult mai fluid, astfel că inima nu va mai fi nevoită să depună efort pentru a-l pompa în tot corpul. Un studiu a arătat că cinci pahare de apă pe zi reduc riscurile de infarct miocardic cu 41%, comparativ cu un consum de două pahare pe zi.

Economie substanțială

Apa este cel mai ieftin produs de băut, dintre toate câte există. Cu puțin noroc, o poți avea chiar gratis, dacă ai o fântână sau un izvor prin preajmă.

