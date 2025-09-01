„Apa cumpărată are gust și miros ciudat. Ce trebuie să fac?”

Apa îmbuteliată nu este mereu, 100% sigură. Atât apa, cât și alte lichide din comerț, ce sunt depozitate în sticle de plastic, pot prezenta riscuri pentru sănătate.

Uneori, apa cumpărată din magazine poate avea un gust sau un miros suspect. Dacă apa este stocată în condiții neadecvate - expunere la temperaturi ridicate, expunere la soare, plasticul poate interacționa cu apa. Astfel, poate fi determinat un gust neplăcut. Sticlele de plastic (PET) pot elibera compuși chimici, mai ales dacă sunt expuse la căldură sau lumină solară. Acești compuși, cum ar fi ftalații sau BPA - în cazuri rare, pot influența gustul apei.

Un alt aspect important este reprezentat de sursa apei. Unele ape îmbuteliate provin din surse care conțin sedimente organice sau minerale precum fier sau mangan, care pot da un gust de „mâl” sau metalic.

Totodată, dacă apa nu este filtrată corespunzător sau dacă echipamentele de îmbuteliere nu sunt bine curățate, pot apărea gusturi ciudate.

Și de asemenea, apele minerale naturale pot avea un gust specific datorită conținutului de minerale, precum sulf sau calciu.

Sfaturile specialiștilor

În acest context, nutriționiștii oferă câteva sfaturi practice consumatorilor. În primul rând, alegerea unei mărci de calitate, a unor ape de izvor sau minerale de la producători de încredere, care specifică sursa și procesul de filtrare. De asemenea, se recomandă verificarea etichetei pentru detalii despre compoziție.

Depozitarea apei este deosebit de importantă. Apa trebuie păstrată în locuri răcoroase, ferite de lumină directă, pentru a preveni degradarea ambalajului.

În eventualitatea în care există suspiciuni referitoare la contaminarea apei, produsele pot fi returnate la magazin, în baza bonului fiscal, în 14 zile calendaristice.

Ads