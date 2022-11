Trei metode de a economisi apa: Cum să nu o mai irosești când o reglezi să fie bună pentru duș FOTO

Într-o perioadă în care prețurile au crescut și mulți români sunt îngrijorați de cheltuielile pe care le va aduce încălzirea din timpul sezonului rece, toată lumea este interesată de economii.

Este contextul în care un român a explicat care sunt cele trei metode prin care a redus consumul de apă, într-o postare pe Facebook.

"Astăzi am să vă povestesc despre economia apei. Până acum am descoperit trei metode pentru a economisi apă, în afară de recuperarea apei folosite la duș și lavoar.

Apa din rezervorul WC-ului

"Rezervorul WC-ului poate stoca un volum de apă cuprins între patru și nouă litri, volum care poate fi reglat de fiecare dintre noi în funcție de câtă apă ne este necesară pentru a evacua fecalele din vas și a-l face să ajungă în instalația exterioară de canalizare astfel încât să nu o înfunde.

În prima fotografie vă prezint mecanismul flotorului. Acest mecanism se regăsește în fiecare rezervor WC și cu ajutorul lui se poate regla volumul apei prin ridicarea sau coborârea flotorului, piesa dreptunghiulară montată vertical pe șurubul de ghidare.

Ads

Dacă vă uitați cu atenție în interiorul rezervorulului WC-ului, veți vedea că se regăsește inscripționat volumul apei pe izolația de polistiren. Prin rotirea la stânga sau la dreapta a șurubului de ghidaj, se ridică sau coboară flotorul, reglând astfel volumul apei în rezervor. Este foarte simplu și eficient.

După mai multe teste, am reglat acest volum de apă la 4,5 litri."

Apa irosită la duș când reglăm temperatura

"Abia anul acesta în concediu am conștientizat cât de multă apă se poate pierde până când reușești să reglezi apa caldă astfel încât să-ți fie bună pentru duș, până acum nu dădusem importanță acestui aspect.

Rezolvarea acestei situații este extrem de simplă și, de asemenea, eficientă. La ieșirea din boiler, indiferent dacă este vorba despre un boiler electric sau unul pentru acumulare racordat la centrala termică/panouri solare, se montează o vană cu trei căi termostatată.

Ads

În cea de-a doua fotografie vă prezint o asemenea armatură, iar principiul de funcționare este următorul: de la butonul verde se reglează temperatura apei așa cum vrei să ajungă la robinet.

Prin stânga și prin dreapta vanei intră apă caldă și apă rece, care se amestecă la temperatura setată și, pe la partea de jos, iese către robinet. Butonul de reglaj are șase trepte de reglaj a temperaturii, iar apa se poate regla pentru un interval cuprins între 30-40⁰C. Mai mult nu este necesar. Atunci când folosești apă caldă pornești doar apa caldă și apa va curge la temperatura setată".

După ce dai drumul apei calde mai trec 2-3 minute până când poți beneficia de aceasta

"În toate proiectele de instalații sanitare pe care le fac, realizez o instalație de recirculare a apei calde. În general nu se ține seama de ea până când instalația este dată în exploatare și atunci observi că după ce dai drumul apei calde mai trec 2-3 minute până când poți beneficia de apă caldă.

Ads

Deci 2-3 minute de risipă a apei. Instalația de recirculare a apei are rolul de a recircula apa caldă de pe conducta dintre boiler și ultimul consumator, astfel încât atunci când vrei să folosești apa caldă, aceasta să curgă aproape instaneu la robinet, nu după 10 minute. Încă o dată: această instalație de recirculare se poate face doar atunci când realizezi instalația în toată casa, după aceea nu mai ai posibilitatea de a o realiza.

Și fiindcă nu toți avem această instalație de recirculare, nici chiar eu, trebuia găsită o soluție pentru a recupera apa răcită pe țeavă.

În primul rând am încercat să cuantific cantitatea de apă răcită pe țeavă pentru a vedea dacă merită sau nu recuperată într-un fel.

Având o distanță relativ mică între boiler și duș, am crezut că apa răcită pe conductă va fi nesemnificativă, dar m-am înșelat. Am scos de pe conducta de apă caldă aproximativ trei litri de apă rece, ceea ce pentru noi reprezintă o cantitate semnificativă. Cum altă metodă de a recupera această apă nu am găsit, atunci când folosim apa caldă punem apa rece într-o cratiță și o folosim ulterior la altceva", a scris românul pe grupul Mutat la țară - viața fără ceas.

Ads