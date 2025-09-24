Prețurile la apă, plafonate în aeroporturi. "Constituie o formă de exploatare a unei nevoi de bază a consumatorului"

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 07:59
Prețurile la apă, plafonate în aeroporturi. "Constituie o formă de exploatare a unei nevoi de bază a consumatorului"
Sticlă de apă FOTO Pixabay

Apa îmbuteliată de 500 ml vândută în aeroporturi, gări, autogări, porturi sau la metrou ar putea avea un preț maxim plafonat la 3 lei, potrivit unui proiect legislativ care urmărește să protejeze consumatorii de tarifele disproporționat de mari practicate în aceste spații. Inițiatorii invocă dreptul fundamental la acces la apă potabilă și dau exemple de țări europene unde măsuri similare au fost deja aplicate.

În prezent, apa îmbuteliată la 500 ml are pe aeroporturi un preț de circa 3 ori mai mare decât cel propus prin proiect, arată Profit.ro.

Prin proiectul anunțat se urmărește să fie protejați consumatorii prin stabilirea unui mecanism de plafonare a prețului pentru un produs de bază - sticla cu 500 ml de apă.

”Dreptul de acces la apă potabilă reprezintă o necesitate biologică fundamentală, iar prețurile disproporționat de mari practicate în aceste locații constituie o formă de exploatare a unei nevoi de bază a consumatorului. De la introducerea regulilor de securitate privind lichidele, aerosolii și gelurile, în vara anului 2006, pasagerii sunt obligați să predea sticlele cu apă la punctele de control de securitate din zona aeroportuară, fiind nevoiți apoi să achiziționeze apă la prețuri de trei-patru ori mai mari decât cele din comerțul obișnuit”, afirmă inițiatorii, referindu-se la situația din aeroporturi.

State precum Grecia sau Cipru au implementat cu succes o legislație similară, obligând operatorii economici din aeroporturi, gări, porturi și alte locații similare să comercializeze apa la prețul maxim reglementat, în prezent, de 0,60 euro. De asemenea, autoritatea aeroportuară din Spania a impus un preț maxim de 1 euro pentru sticla de apă în toate aeroporturile pe care le administrează.

Asociația europeană a operatorilor de aeroporturi - Airports Council International Europe - a adoptat în anul 2016 o recomandare ca aeroporturile europene să perceapă un preț maxim de 1 euro pentru 500 ml de apă.

”Din păcate, niciun aeroport din România nu respectă această recomandare”, arată inițiatorii.

Operatorii economici care își desfășoară activitatea în spațiile menționate și care comercializează băuturi răcoritoare vor avea obligația să asigure disponibilitatea permanentă și vizibilă spre vânzare a apei potabile îmbuteliate la preț reglementat. De asemenea, comercianții vor avea obligația să afișeze la loc vizibil, în mod clar și lizibil pentru consumatori, informații privind existența și prețul apei potabile îmbuteliate la preț reglementat, în limbile română și engleză.

