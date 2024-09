Primarul comunei Bereşti din judeţul Galaţi, afectată de inundaţii, afirmă că sâmbătă după amiază în comuna afectată de inundaţii mai există apă potabilă, nu şi alte utilităţi.

El spune că apa a intrat în zeci de gospodării, iar viiturile au rupt un drum, apele unui pârâu crescând atât de mult încât au depăşit un pod construit peste albie. „E nevoie mai mult de oameni pe teren decât în birouri”; spune edilul liberal, care subliniază că speră să primească ajutor „ce la centru, şi nu preferenţial”.

Edilul din Bereşti, afirmă că peste 20 de gospodării din localitate au fost inundate, însă nu există victime. El a povestit, într-o intervenţie la Digi 24, că din cauza viiturilor „s-au rupt drumuri, chiar şi drum uri asfaltate, s-au rupt garduri”.

Edilul susţine că este „o situaţie fără precedent”, iar vârstnici din comună spun că nu au mai văzut ploi precum cea de sâmbătă dimineaţă.

„La momentul acesta este apă. Sunt anumite avarii la reţeaua de apă, însă cred că e singurul lucru care mai funcţionează. Nu avem curent electric şi nici semnal”, a afirmat edilul.

El se arată „dezamăgit” de reacţia autorităţilor centrale.

„Deocamdată, de la centru ni avem niciun semnal, personal sunt dezamăgit de reacţia de la Prefectură, dar înţelegem pentru că e situaţie cu totul şi cu totul deosebită. Nu ştim nimic, încă nu ni s-a zis, am înţeles că e o şedinţă, sperăm să fie cu rezultate. E nevoie mai mult de oameni pe teren decât în birouri, pentru şedinţe, dacă mă întrebaţi pe mine. (...) Nu am primit niciun telefon (de la centru – n.r.), nici nu am avut foarte mult semnal, şi asta ar putea fi o problemă. Eu sper să primim totuşi ajutor de la centru şi nu preferenţial, sper să primim ajutor, pentru că e nevoie, e vorba de drumuri care sunt impracticabile, sunt cratere imense pe anumite porţiuni. Nu ne putem descurca doar noi. Acuma suntem la vreme de necaz, nu aş vrea să fac politică, aş vrea să facem administraţie şi să vedem că oamenii nu sunt PNL sau PSD, oamenii sunt oameni şi ai necazuri şi nevoi”, a adăugat edilul.

Reamintim, în urma inundațiilor din Galați, s-auu înregistrat patru decese. De asemenea, zeci de persoane sunt evacuate.

