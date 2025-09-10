Apă mai bună, casă mai bună. Soluțiile de îmbunătățire a calității apei și domeniul imobiliar sunt strâns legate    

La Fântâna, un lider național în soluții de accesibilizare și îmbunătățire a calității apei, devine partener al The Real Estate Event 2025, care are loc pe 11 septembrie. Am profitat de ocazie să stăm de vorbă cu doamna Cornelia Boșcan, National Sales Manager La Fântâna, despre legătura dintre apă și scopul utilizării ei, despre felul în care soluțiile companiei contribuie la dezvoltarea sectorului real estate și la creșterea calității vieții.

Cornelia, La Fântâna e cunoscută mai ales pentru apa la watercooler de la birou. Ce legătură are asta cu dezvoltatorii imobiliari?

La Fântâna face mult mai mult decât să ofere servicii cu livrare de apă. De mai bine de un deceniu, de pildă, dezvoltăm permanent și inovăm în serviciile de filtrare a apei. Avem propriul nostru brand de servicii de cafea, KAFUNE, iar de circa un an dezvoltăm un nou segment de business, G9 – soluții de tratare și îmbunătățire a calității apei. Acesta este, de altfel, și principalul – dar nu singurul – motiv pentru care suntem prezenți la The Real Estate Event.

Poți explica? Ce e G9 și care e legătura cu real estate?

G9 (care vine de la „Generație nouă”) este familia noastră de soluții de îmbunătățire a calității apei prin tratare – tratare care poate însemna unul sau mai multe din procese precum dedurizarea, filtrarea pentru eliminarea fierului și manganului, clorinarea, filtrarea cu osmoză inversă, remineralizarea ș.a.m.d.. În G9 avem sisteme standard sau putem construi soluții mai complexe, personalizate în funcție de problematica apei. Un exemplu - printre principalii beneficiari ai acestor soluții se află proprietățile imobiliare, individuale sau în ansambluri rezidențiale, dezvoltate în suburbiile marilor orașe, pe foste terenuri agricole, care-și forează propria sursă de apă. În astfel de zone, apa de foraj poate fi contaminată chimic sau microbiologic, ceea ce o face neutilizabilă pentru consum menajer. La Fântâna G9 rezolvă astfel de situații – și o poate face atât la nivel de gospodărie, cât și de complex rezidențial. Este una dintre principalele legături cu domeniul dezvoltării imobiliare.

Mai sunt și altele, la fel de importante?

Desigur. Un alt exemplu – să zicem, un dezvoltator care a construit o clădire de birouri, pe care să le închirieze unor companii. Evident, ca orice spațiu unde se află oameni, este nevoie de apă de băut de calitate pentru cei care vor lucra acolo. Asigurarea unei surse de apă bună și sigură pentru consum, rece sau fierbinte, carbogazificată chiar, adaugă plusvaloare ofertei imobiliare a dezvoltatorului. Noi putem instala, menține în stare bună și servicing o rețea de watercoolere care să filtreze apa la care e racordată clădirea și care să accesibilizeze apa de băut pentru angajați. Sau – încă un exemplu – un spațiu de producție, comercial, operatori HORECA sau depozite cu sursă proprie de apă de foraj. Aici putem aplica ambele exemple de mai sus, prin tratarea apei și aducerea ei în parametrii optimi, respectiv furnizarea unei soluții de apă bună de băut pentru oamenii care lucrează acolo. Exemplele pot continua, dar în linii mari, despre asta e vorba – soluțiile noastre îmbunătățesc calitatea apei și o accesibilizează pentru oameni. Iar accesul facil la apă bună e esențial pentru orice spațiu construit.

Am înțeles. De partea cealaltă există, însă, vreun interes real?

Da, avem deja clienți și sperăm, desigur, că vor fi și mai mulți. Crește deja interesul proprietarilor de locuințe, de exemplu în privința soluțiilor G9 de dedurizare a apei. E de notorietate publică faptul că apa dură, adică apa bogată în săruri de calciu și magneziu, distruge în timp instalațiile sanitare, aparatele electrocasnice precum centralele sau mașinile de spălat, plus că afectează sănătatea pielii, a părului și rezistența țesăturilor. Iar această apă este predominantă în numeroase regiuni din țară. Dedurizatoarele G9 elimină excesul de calciu și magneziu și prelungesc, astfel, viața instalațiilor și a electrocasnicelor; totodată, apa dedurizată curăță mai bine pielea și părul, cu mai puțin săpun. Altfel spus, un astfel de dedurizator crește, per ansamblu, calitatea vieții și scade costurile de utilități și de întreținere a unui spațiu locuit.

Dar dezvoltatorii? Vă caută antreprenori de real estate pentru aceste servicii?

Interesul și beneficiile sunt evidente și numeroase, însă le pot rezuma la diferența dintre a avea un produs și a accesa un serviciu. La Fântâna oferă un serviciu care acoperă o nevoie, fără ca beneficiarul serviciului să-și complice viața cumpărând un produs pe care să trebuiască să-l întrețină și să-l repare. Dezvoltatorul imobiliar – indiferent de tipul de real estate – care vrea să se asigure că pune la dispoziția clienților apă de calitate, potrivită nevoii de consum, apelează la noi. Noi înțelegem problema, propunem soluția și avem grijă ca apa din acel spațiu construit să fie la calitatea și accesibilitatea dorite.

Dar nu sunt acestea probleme pe care să le rezolve individual, să zicem, o familie care cumpără o casă nouă într-un ansamblu rezidențial sau un antreprenor care are nevoie de apă mai bună în producție?

Răspunsul e parțial cuprins în ce-am argumentat mai sus. Avantajul unei soluții profesionale G9 este că dezvoltatorul va avea dedicată o echipă de specialiști gata să intervină mult mai rapid pentru orice problemă va fi apărut. Că vorbim de calibrarea sau repararea unui echipament, de reglajul unor parametri, de înlocuirea vreunei piese, totul se întâmplă semnificativ mai repede și la cele mai înalte standarde, astfel încât asigurăm în permanență calitatea apei.

În încheiere, ce ar trebui să facă un dezvoltator imobiliar ca să afle dacă și, dacă da, ce soluție propusă de La Fântâna i-ar fi utilă?

Să ne viziteze pe website, apoi să ne scrie sau să ne sune. Pe lafantana.ro va găsi toate informațiile necesare. De partea cealaltă a unui mesaj sau a unui apel se va afla o echipă superspecializată, gata să analizeze parametrii de calitate ai apei, să configureze, să prezinte, să explice, să instaleze, să intervină.

