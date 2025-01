Un ONG critică ideea de a trimite în pușcărie șoferii care au consumat substanțe interzise. "Infractor doar pe motiv că i s-a detectat în sânge o cantitate infimă, nesemnificativă"

Organizația neguvernamentală APADOR-CH critică proiectul de lege inițiat de senatoarea PNL Alina Gorghiu, fost ministru al Justiției, pe baza căruia șoferii depistați cu alcool sau substanțe interzise în sânge ar putea primi până la șapte ani de închisoare.

"APADOR-CH atrage atenţia asupra pericolului propunerii legislative, vădit populiste, iniţiate de unii parlamentari din coaliţia guvernamentală, prin care se ajunge la sancţionarea cu închisoare de până la 7 ani a conducătorilor auto care şi-au administrat, cu o seară înainte de a fi testaţi în trafic, o pastilă de Nurofen, pentru o răceală", transmite APADOR într-un comunicat de presă care se intitulează "Nu doar procurorul general, ci și PNL și PSD vor arestarea lui Nurofen".

"Au consumat prea multe saleuri cu mac sau au luat o pastilă de Nurofen"

APADOR consideră că românii nu vor fi "mai protejaţi dacă se va sancţiona cu 7 ani de închisoare prezenţa în sânge a unei cantităţi infime dintr-o substanţă interzisă (care poate fi conţinută în medicamente gen Nurofen sau chiar în unele alimente – covrigi cu mac, saleuri cu mac etc.)".

"În realitate, doar va creşte numărul cetăţenilor care vor fi transformaţi în infractori pentru simplul motiv că au consumat unele alimente sau medicamente și apoi s-au urcat la volan. În loc de politicieni şi decidenţi care au furat şi/sau au risipit banul public, în închisori vor sta < bestiile umane > care au consumat prea multe saleuri cu mac sau au luat o pastilă de Nurofen", susține APADOR.

O poziție similară, de contestare a acestui proiect de lege, a anunțat și Comunitatea Declic.

„Această modificare a Codului Penal i-ar afecta pe toţi cei care iau tratament pentru diabet, pentru alergii. Am lansat la Declic o petiţie prin care le cerem preşedinţilor PNL şi PSD să retragă de urgenţă acest proiect. Se încalcă prezumţia de nevinovăţie. Toleranta zero pentru droguri e una, toleranta zero pentru şoferii care iau medicamente e cu totul altceva”, a spus Cătălina Hopârteanu, activistă în cadrul Declic.

