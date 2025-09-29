Occidentul suplimentează apărarea împotriva dronelor în Danemarca, înaintea reuniunilor Consiliului European și a Comunității Politice Europene

Autor: Mihai Diac
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 18:09
266 citiri
Summit-ul Comunităţii Politice Europene de la Budapesta, 7 noiembrie 2024 - FOTO @SprinterFamily, arhivă

Franța și Suedia trimit forțe specializate în combaterea dronelor la Copenhaga, înainte ca, în capitala Danemarcei, să se desfășoare Summit-ul Consiliului European și reuniunea Comunității Politice Europene.

Aceste măsuri suplimentare de securitate sunt adoptate după ce în spațiul aerian al Danemarcei - țară membră a NATO și a Uniunii Europene - au pătruns mai multe drone neidentificate, anunță publicația Politico la data de 29 septembrie 2025.

Premierul Suediei, Ulf Kristersson, a anunțat în ziua de 29 septembrie că guvernul de la Stockholm a trimis detașamente militare pentru a întări apărarea anti-dronă a Danemarcei. De asemenea, Suedia va pune temporar la dispoziția Danemarcei mai multe radare performante.

În paralel, Ministerul francez al Apărării a anunțat că a trimis în Danemarca 35 de militari, un elicopter FENNEC (multirol) precum și sisteme active de contracarare a dronelor, considerând că problema dronelor reprezintă "o amenințare serioasă".

Germania a trimis și ea în apele Danemarcei fregata FSG Hamburg, care va contribui la supravegherea spațiului aerian deasupra orașului Copenhaga.

Capitala Danemarcei va găzdui, miercuri, 1 octombrie 2025, un Summit neoficial al Consiliului European, în care principalele teme sunt cele legate de Apărare și de războiul din Ucraina. O zi mai târziu, este programată o reuniune a Comunității Politice Europene, la care vor participa lideri din UE și din afara Uniunii, inclusiv din Marea Britanie, Ucraina și Republica Moldova.

În ultimele zile, în spațiul aerian danez au fost raportate mai multe incursiuni ale unor drone neidentificate, mai ales în apropierea unor aeroporturi și a unor baze militare. Prezența dronelor străine a generat întreruperi în traficul aerian, inclusiv blocarea pe aeroporturi a mii de pasageri.

Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a avertizat că aceste incidente reprezintă o formă de „război hibrid” și a admis că Rusia ar fi la originea acestor acțiuni.

