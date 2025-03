Planul pentru reînarmarea Europei, anunțat de Ursula von der Leyen. "Trăim momente extrem de periculoase". Care sunt cele 4 măsuri principale ale ReArm Europe VIDEO

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat marți, 4 martie, Planul pentru Reînarmarea Europei (ReArm). Cele 4 măsuri fundamentale ale planului vor duce la mobilizarea a aproape 800 miliarde de euro pentru securitatea continentului în fața amenințărilor Federației Ruse.

„Trăim momente extrem de periculoase. Nu este nevoie să vă descriu natura gravă a amenințărilor pe care le înfruntăm sau consecințele devastatoare în cazul realizării lor (...) Întrebarea reală este dacă Europa este pregătită să acționeze decisiv în funcție de gravitatea situației”, a declarat Ursula von der Leyen.

Planul ReArm Europe include 4 elemente principale pentru securitatea continentului:

Ca parte a planului de reînarmare a Europei, statele membre vor putea să-şi crească în mod semnificativ cheltuielile cu apărarea fără să declanşeze procedura de deficit excesiv, a mai explicat Ursula von der Leyen.

ReArm means:

• More fiscal space for national public funding for defence through the escape clause

• A new instrument for loans to EU countries for defence capabilities most needed

• More flexible use of EU funding towards defence investment

• More private capital… pic.twitter.com/aa6JaoeuaY