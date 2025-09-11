Automecanica SA Mediaș vrea să revigoreze industria de apărare. Ce obiectiv are compania, care va produce blindatele Cobra II ale României, prin achiziția Popeci Utilaj Greu

Automecanica SA Mediaș nu a renunțat la achiziția Popeci Utilaj Greu, deși tranzacția a fost întârziată de aprobarea avizelor din partea Comisiei de Examinare a Investițiilor Străine Directe (CEISD).

Acestea erau necesare în contextul în care acționariatul cumpărătorului era unul străin, din el făcând parte Andrei Scobioală, directorul Automecanica SA din Mediaș, dar și omul de afaceri Serghei Glinka, cetățean estonian și român.

În acest moment, avizul CEISD este ultima piesă lipsă din acest proces, pentru compania care și-a propus crearea unui hub național industrial în zona de apărare, capabil să susțină dezvoltarea de tehnică militară la standarde NATO, urmând ca pe viitor industria de apărare din România să fie propusă și pe piața externă.

“În prezent, suntem la zi cu toate obligațiile contractuale. Structura tranzacției nu suferă modificări majore – singura schimbare privește componența grupului de investitori, întrucât o parte dintre aceștia au ales să se dezangajeze din motive obiective. Tranzacția rămâne însă valabilă, iar angajamentul meu este de a o finaliza cu succes până la ultimele detalii. Următorul pas este obținerea avizului de la CEISD și Consiliul Concurenței. Odată primite aceste aprobări, vom putea finaliza formalitățile de înregistrare a transferului de acțiuni la Registrul Comerțului. Avizul CEISD este ultima piesă lipsă din acest proces”, a precizat Andrei Scobială conform www.defenseromania.ro.

Acesta a explicat și motivele întârzierii, care țin de schimbările în structura acționariatului investitorilor. “Am retras cererea depusă inițial la CEISD pentru a o renotifica, ținând cont de schimbările apărute în grupul de investitori care au semnat achiziția de la dl. Constantin Popeci.

Timpul îndelungat trecut de la prima notificare și lipsa unui răspuns până acum au făcut ca o parte dintre investitorii inițiali să decidă să se retragă din proiect. Totuși, proiectul rămâne unul de interes major pentru mine personal și pentru Automecanica SA din Mediaș. De aceea, am renotificat recent CEISD în noua formulă și aștept un răspuns favorabil în cel mai scurt timp, pentru a putea continua planurile investiționale la Popeci Utilaj Greu”, a dezvăluit Scobioală.

Faliment evitat printr-o investiție de 16 milioane de euro

Automecanica SA din Mediaș a investit deja 16 milioane de euro la Popeci pentru a o salva de la faliment.

“La momentul semnării tranzacției, Popeci Utilaj Greu se afla sub presiuni financiare majore. Infuzia de capital pe care am realizat-o a permis stabilizarea companiei și continuarea activității”, a mai dezvăluit Andrei Scobioală.

Suma include nu doar contravaloarea acțiunilor Popeci Utilaj Greu, ci și plățile către creditori și furnizori, pentru a menține activitatea companiei și pentru a evita intrarea în faliment.

În momentul de față, Automecanica SA din Mediaș trece printr-un proces amplu de transformare și dezvoltare, iar Popeci Utilaj Greu este parte integrantă din această strategie, care poate revigora industria de apărare din România.

“Industria românească de apărare are nevoie de mai mulți furnizori competitivi, cu capacitate de producție și cu flexibilitate. Firmele private pot aduce rapid soluții adaptate cerințelor, completându-se cu cele de stat, nu concurându-le. În felul acesta, statul român beneficiază de un ecosistem mai puternic și mai diversificat de furnizori. România poate redeveni un hub industrial în zona de apărare, capabil să ofere produse și servicii la standarde internaționale.

Am ales să investim capital privat și resurse semnificative tocmai pentru că vedem acest potențial. Pariul nostru este că, odată ce aceste capacități vor fi eficientizate și conectate cu nevoile reale ale Ministerului Apărării și ale partenerilor internaționali, România va putea concura de la egal la egal cu alți furnizori europeni. Dacă există voință și sprijin, această infrastructură industrială poate genera valoare adăugată uriașă pentru economia și securitatea națională”, crede directorul Automecanica SA din Mediaș.

Extinderea capacității de producere a blindatelor 4x4 Cobra II

Obiectivul imediat al preluării Popeci Utilaj Greu este extinderea capacităților Automecanica SA din Mediaș, unde sunt produse și blindatele 4x4 Cobra II ale Armatei României, în baza unui parteneriat realizat cu grupul turc Otokar, cel care a câștigat licitația organizată de Ministerul Apărării Naționale.

Automecanica SA Mediaș și-a extins însă, de curând, și linia de business în mobilitate urbană, încercând să demonstreze că România poate dezvolta și opera proiecte complexe, competitive, cu impact real în economia locală și în viața comunităților.

“Recent am câștigat licitația Primăriei Deva pentru furnizarea de autobuze electrice și stații de încărcare – un proiect care confirmă că putem contribui și la transformarea infrastructurii de transport din România. Avem expertiză, acces la resurse și parteneriate strategice, dar mai ales avem convingerea că industria românească merită să fie susținută și revitalizată. Acest pariu nu este unul de moment – este o strategie pe termen lung prin care vrem să construim un portofoliu de proiecte de referință, atât în zona de apărare, cât și în zona mobilității urbane verzi”, a încheiat Andrei Scobială.

