Prețul imobiliarelor din Cluj șochează din nou. Cu cât se vinde un apartament de 69 de metri pătrați. ”Trebuie aflat cine cere banii ăștia, proprietarul sau agentul care fumează ceva tare”

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 13:02
458 citiri
Prețul cerut de clujean este considerat exagerat FOTO Pixabay

Prețurile imobiliarelor din Cluj continuă să stârnească reacții aprinse. Un apartament de doar 69 de metri pătrați, scos la vânzare cu aproape 400.000 de euro, a devenit subiect de ironii și comparații spectaculoase pe rețelele sociale, unde mulți utilizatori au spus că, pentru aceeași sumă, și-ar cumpăra o vilă în Spania sau un apartament de lux în Dubai.

Un bărbat din Cluj-Napoca a scos la vânzare un apartament cu trei camere, iar prețul cerut a stârnit reacții în rândul internauților. Anunțul a fost publicat pe grupul de Facebook Imobiliare Cluj, acolo unde utilizatorii discută des despre prețurile locuințelor, arată Gândul.ro

Clujeanul vrea să vândă apartamentul cu 399.000 de euro, un preț care, deși este "negociabil", este considerat de mulți peste media pieței imobiliare locale actuale. Apartamentul cu 3 camere este situat în ansamblul rezidențial „The Nest”, pe strada Scorțarilor, una dintre cele mai căutate zone din oraș.

Locuința are o suprafață de 69,2 mp, 2 dormitoare luminoase, un living spațios și o bucătărie separată printr-o ușă glisantă din sticlă securizată. Mai dispune și de două băi complet utilate: una cu cadă și geam, cealaltă cu duș. Apartamentul este la etajul 7, are orientare sud-est și se vinde complet mobilat și utilat cu electrocasnice premium. De asemenea, proprietarul susține că actele sunt în regulă, fără ipotecă, iar agențiile pot să intermedieze doar cu un comision de 1%.

Mai mulți utilizatorii din mediul online au reacționat, considerând suma exagerată.

„Cu 400.000 de euro îmi cumpăr vilă în Spania, pe malul mării, cu piscină și 700 de metri de teren”, a scris un internaut.

„5700 euro/mp e în marile capitale ale lumii sau în Dubai! Cu 400.000 acolo îți iei apartament de lux”, a scris altul.

„Clujul ăsta e pe Pământ sau pe altă planetă? Trebuie aflat cine cere banii ăștia. Proprietarul sau agentul care fumează ceva tare”, a comentat un alt internaut.

