Șocul proprietarei unui apartament când a aflat că este victima unei escrocherii. "Cum ar putea exista o altă casă cu arhitectură similară cu a mea, dar cu mobilier diferit?"

În ultimii 12 ani, proprietara unui apartament cu un dormitor l-a închiriat studenților la medicină, profesorilor și chiriașilor care au fost dați afară din casele lor.

Dar lunea trecută, femeia în vârstă de 54 de ani s-a întrebat dacă să renunțe la tot, după ce a căzut victimă unei escroace care subînchiria ilegal apartamentul său din estul Londrei unor turiști pentru a-și finanța o viață de lux.

Leanne Newton a surprins-o pe chiriașa sa, Ifende Uzoka, de patru ori campioană la culturism și influencer de fitness care se laudă cu excursii cu iahtul în Dubai, cum închiria apartamentul din Stratford pentru 190 de lire sterline pe noapte pe Airbnb și Booking.com.

La acest tarif pe noapte, Uzoka - care a semnat un contract de închiriere începând cu octombrie 2023 - ar câștiga până la 69 350 de lire sterline pe an, deși îi plătește proprietarei 22 800 de lire sterline pe an (1 900 de lire sterline pe lună).

Femeia încearcă acum cu disperare să o evacueze pe Uzoka, care își spune MsFitQueen și conduce o companie de îmbrăcăminte online cu același nume.

Ea a apărut chiar și într-o emisiune de la BBC Radio London, o emisiune care "descoperă cultura diversă și talentele emergente ale Londrei".

Vorbind în exclusivitate pentru MailOnline, Leanne Newton a declarat: "Sunt proprietar de foarte mulți ani. Am avut ca chiriași medici studenți, părinți singuri, oameni care au fost dați afară și au nevoie de o casă. Aceasta este prima dată când am întâlnit așa ceva, este uluitor."

Ads

Proprietara pensionată, care a părăsit Regatul Unit pentru Franța în acest an, a explicat că, deși Uzoka, în vârstă de 34 de ani, s-a întâlnit personal cu administratorul și a vizionat ea însăși apartamentul, nu s-a mutat niciodată în el atunci când contractul a început în octombrie 2023.

Acesta a fost începutul unei serii de minciuni, în timp ce ea a listat rapid apartamentul cu un dormitor ca fiind o casă de vacanță cu două dormitoare, în care au loc patru persoane, pe site-uri precum Booking.com.

Leanne Newton a dezvăluit că sufrageria a fost transformată într-un al doilea dormitor.

Plină de furie după ce a aflat, ea a explicat: "A fost un șoc absolut. Cum ar putea exista o altă casă în Londra cu arhitectură similară cu a mea și artă similară cu a mea, dar cu mobilier diferit?

"Auzisem despre acest tip de escrocherii care funcționează, dar am crezut că am fost atenți la procesul de selecție și la contracte și totuși am fost înșelați.

Ads

Comentariile Booking.com arată că apartamentul a fost rezervat pentru cel puțin 48 de nopți, începând cu luna noiembrie - la o lună de la începutul închirierii. Un turist a acuzat-o pe Uzoka că le-a anulat sejurul "cu două minute înainte de check-in".

Un altul a dezvăluit cum a făcut rezervarea la un hotel pentru că "era atât de rău". Avertizând oamenii să nu facă rezervări, aceștia au scris: "Publicitate falsă. Doar 2 paturi, nu 3 așa cum a fost declarat.

"Mobilier rupt - canapea cu 3 picioare și uși care atârnă, rufe ude atârnate peste tot, fără hârtie igienică, miros urât în baie. Booking.com nici un ajutor ... Proprietarii mi-au ignorat mesajele și apelurile telefonice.

Leanne Newton a declarat că, atunci când și-a rezervat propriul apartament pe Booking.com, a primit un mesaj de la "Bella Ruiz Team", sugerând că Ifende folosește o companie pentru a gestiona rezervările.

Mesajul spunea: "Vă mulțumim că ați ales locul nostru pentru a vă caza! Suntem încântați să vă primim în curând. Vă vom trimite mai multe informații despre check-in când data rezervării dvs. va fi mai apropiată. Între timp, dacă simțiți că aveți întrebări sau nelămuriri, nu ezitați să ne anunțați.

Ads

Scopul nostru este să vă facem sejurul cât mai confortabil și mai memorabil posibil! Salutări călduroase, Bella Ruiz Team.'

Bella Ruiz Team este condusă de cineastul și antreprenorul Andy Amadi, pe care Uzoka îl urmărește pe Instagram.

"Au schimbat mobila. Au pus panouri pe pereți. Au montat televizoare cu ecran mare pe pereți care nu sunt siguri pentru așa ceva.

Până la opt persoane pot închiria proprietatea, iar în conformitate cu legile de acordare a licențelor ale Consiliului Newham, eu nu puteam avea decât două persoane în chirie. Trebuia să fie închiriată doar unei singure femei", a explicat proprietara de drept.

Leanne Newton se teme că ar putea avea loc o tragedie, deoarece sufrageria care a fost transformată în dormitor dă spre bucătărie.

"Nu există ușă de incendiu, nu există siguranță acolo, nu există ieșiri sigure, a adăugat ea. Chiar acum, sunt oameni care stau în această proprietate și Dumnezeu să mă ajute dacă s-ar întâmpla ceva și cineva ar fi rănit sau mai rău, ucis.

Ads

Nu pot opri acest lucru să se întâmple chiar acum. Nu pot face nimic legal în afara procesului normal. Nu există nici măcar o modalitate de a-i avertiza pe turiști că nu este o proprietate sigură pentru mai mult de două persoane".

Leanne Newton a dezvăluit că Uzoka a vizitat proprietatea, "totul părând în regulă".

Cu toate acestea, după nouă luni de contract, proprietarul a fost nevoit să urmărească plățile chiriilor care întârziau.

Chiriașa și-a achitat datoria, dar a continuat să se eschiveze de la alte plăți, precum și de la contactarea proprietarei și administratorului.

În imposibilitatea de a lua legătura cu aceasta, Leanne Newton a sunat angajatorul chiriașei pentru verificarea referințelor, dar a aflat altceva: "Această persoană nu a fost niciodată angajată de acea companie. Totul este o înșelătorie. '

Leanne Newton a declarat că a făcut mai multe încercări de a se întâlni cu chiriașa pentru a discuta dacă existau dificultăți financiare. Ea a spus: "Fiecare ofertă de întâlnire a fost refuzată. Acum știu de ce, pentru că aș fi intrat, aș fi văzut imediat că toată mobila este schimbată și aș fi știut că se întâmplă ceva.

Ads

Mâinile mele sunt pur și simplu legate."

Înregistrările Companies House arată că Uzoka a înființat MsFitQueen în 2020, înainte ca aceasta să fie radiată în noiembrie anul trecut.

Recent, Leanne Newton a aflat că apartamentul său a fost subînchiriat unor turiști fără știrea sa.

"Am anunțat imediat administratorul, care s-a declarat surprins de această situație", a declarat ea.

"A fost trimis un e-mail chiriașului, subliniind că subînchirierea este ilegală și că am văzut proprietatea atât pe Airbnb, cât și pe Booking.com.

Am încercat din nou să iau legătura cu chiriașa. Nu a primit niciun răspuns și am emis o notificare de evacuare vineri, săptămâna trecută".

Leanne Newton, care deține proprietatea din 2007, dar a început să o închirieze în 2012, a declarat: "Sunt furioasă. Există o astfel de lipsă de locuințe la prețuri accesibile în Stratford, și gândul că am o istorie de a ajuta paramedicii, profesorii, medicii studenți, părinții singuri, și acum am o escroacă ce închiriază locuințe de vacanță la un preț nebun.

Ads

Îmi tratez casa de închiriat și chiriașii ca și cum ar fi familia mea și este casa mea. Deci, gândul că cineva poate veni și să profite de asta, nu este decent."

Leanne Newton a declarat că a alertat Consiliul Newham, Airbnb, Booking.com și Poliția Metropolitană, dar nimeni nu intervine.

"Ei [consiliul] ar fi trebuit să aibă o echipă de aplicare a legii acolo săptămâna trecută", a spus ea.

Femeia a continuat: "Dacă această persoană a reușit să mă implice pe mine, un proprietar cu experiență, în acest tip de înșelătorie, atunci cine altcineva mai este înșelat?

Cum pot eu, în calitate de proprietar, să rezolv această problemă în timp util, fără a aștepta procesul de evacuare și să nu ajung cu o casă complet distrusă.

Pot vedea din fotografiile online că cel puțin două uși atârnă de balamale, și au existat referiri repetate în recenzii la curățenie sau lipsa acesteia și instalații sanitare blocate.

Și știu că există două televizoare cu ecran mare din fotografii care atârnă de pereți care nu au fost proiectați pentru greutatea televizorului cu ecran mare."

Ads

Leanne Newton se teme că noua legislație laburistă i-ar putea îngreuna și mai mult scoaterea chiriașului afară.

Evacuarea chiriașilor cu probleme durează în prezent, în medie, aproape șapte luni, potrivit Asociației naționale a proprietarilor de locuințe.

Un purtător de cuvânt al Consiliului Newham a declarat: "Am localizat două rapoarte online făcute în legătură cu o proprietate din Fairland Road, Stratford, pe care le-am primit abia săptămâna trecută.

"Deoarece acesta este un raport foarte recent, trebuie încă să analizăm și să răspundem direct proprietarului.

În cazul în care contractul de închiriere a fost încălcat, este de datoria proprietarului să rezolve sau să ia măsurile legale corespunzătoare pentru a intra în posesia proprietății.

În cazul în care proprietarul angajează un agent de închiriere profesionist pentru a gestiona proprietatea, ceea ce a indicat în corespondența sa, ar trebui să îl contacteze direct.

Îi recomandăm proprietarului să solicite consiliere juridică".

Poliția metropolitană a declarat că este o problemă a autorității locale.

Proprietatea a fost scoasă de pe Airbnb atunci când dna Newton a alertat compania că apartamentul său era subînchiriat fără știrea sa.

Un purtător de cuvânt al Airbnb a declarat: "Această proprietate nu este activă pe Airbnb. Cerem tuturor gazdelor să se asigure că au permisiunea de a-și lista spațiul și le reamintim să verifice și să respecte regulile locale înainte de a lista și pe tot parcursul anului".

Ads