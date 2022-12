Coșmarul unui român care a cumpărat apartament cu credit: "Am mucegai peste tot. Mă îngrozește gândul că plătesc 30 de ani pentru asemenea condiții"

Cumpărarea unui apartament este câteodată o adevărată loterie. Cei care aleg unul în blocurile noi descoperă că din apartamentele vecine se aud toate sunetele. Nici cei care optează pentru blocuri mai vechi nu sunt scutiți de probleme.

Este cazul unui român care a cumpărat un apartament prin credit și a descoperit ulterior că locuința este plină de mucegai, după cum a scris pe Facebook.

"Am nevoie, vă rog, de câteva sfaturi, păreri, îndrumări. Recent am achiziționat un apartament prin credit imobiliar, dar am foarte mari probleme cu mucegaiul. Pur și simplu am mucegai, igrasie, peste tot, pereți, haine, în dulapuri, absolut peste tot. Am umezeală extrem de mare în apartament, mă îngrozește gândul că plătesc 30 de ani pentru asemenea condiții. Ce e de făcut, știe cineva? Cum aș putea rezolva această problemă? Unde să vorbesc? M-ar putea banca despăgubi cumva? Am și 2 copii mici și nu pot trăi cu ei în felul asta. Sau ce soluție ar fi în cazul ăsta?", a scris acesta pe grupul Avocatul online.

"Dați în judecată vânzătorul"

În comentarii, membrii grupului i-au propus mai multe soluții.

"De ce să vă despăgubească banca? A ales banca apartamentul sau Dvs?

Cred că aveți două variante: luați legătura cu firma din domeniul construcțiilor și rezolvați problema umidității sau luați legătura cu un avocat și dați în judecată vânzătorul."

"Dezumidificatoare în casă pe perioada rece, până vă apucați să faceți o renovare completă (dat totul jos până la cărămidă efectiv și refăcut de la 0). Banca nu are ce să vă facă, nu ei v-au dat apartamentul, ei au dat doar banii! Dacă apartamentul este unul nou, direct de la dezvoltator, cu el aveți "treabă" întrucât a făcut treaba de mântuială."

"Nu mai uscați hainele în casă, cumpărați dezumidificatoar și vopsiți pereții cu lavabil anti mucegai! Omul sfințește locul, să nu uităm!"

"Dacă e bloc vechi neizolat, cu probleme de încălzire radet și eventual cu balconul neînchis corect, atunci asta e cauza, mucegaiul va fi mereu acolo până la o renovare de la zero. Inițial aș zice că trebuie chemat un instalator, poate verificat și terasa blocului, subsolul, vorbit cu vecinii sus, jos. Și multă aerisire, un dezumidificator și spray cu clor.

Banca nu are cum să vă despăgubească. Dacă va inundă un vecin și aveți asigurare facultativă, atunci puteți să mergeți la asigurător."

"Nu aveți ce face, și noi când ne-am mutat era bine, cum a venit toamna șoc și groază. Din păcate nu am dispus financiar ca să luăm de la 0 tot apartamentul, dar am luat un dezumidificator și am rămas șocată la câtă apă scoatea. Anul ăsta nu am mai avut probleme."

"La fel aveam mucegai la etajul doi, curgea apă din pereți și de pe tavan iarna. Am scăpat cu izolație interioară de 2 și exterioară de 10 cm făcută vara când s-au uscat pereții. Am fost nevoit să izolez și tavanul, pentru că pur și simplu ploua din el, nelocuind nimeni deasupra. Ba încă am izolat și sub parchet, și acum centrala uită să mai pornească."

"Izolație interioară, e singura soluție, costă, dar fără ea nu veți scăpa de mucegai! Dacă locuiți la parter schimbați inclusiv parchetul, sub care să puneți polistiren extrudat gros de 25 mm! Pereții îi puteți izola cu polistiren gros de 30-50mm, cu cât mai gros cu atât mai bun, și cu o densitate de 80! Izolați și tavanul! În casă vă trebuie o temperatură constantă, montați-vă o centrală pe gaz dacă aveți probleme cu furnizarea de agent termic! Până să faceți izolația, montați-vă dezumidificatoare! Știu, costă, dar e singură soluție să scăpați de coșmar! Am trecut prin așa ceva!"

"Nu puteți obține nici un fel de despăgubiri de la bancă, ci eventual de la asigurător, în funcție de ce tip de asigurare aveți (bani pentru eventuale reparații sau amenajări care să rezolve problema).

Apartamentul vă aparține de acum, deci va trebui să aflați motivul umidității care produce mucegaiul (cel mai probabil problema este în materialul folosit la construirea blocului, eventuale infiltrații), situație în care vă puteți adresa Inspectoratului de Stat în Construcții, dacă acea clădire este una nouă, pentru a va întocmi o fișă de constatare a problemei, în baza căreia să puteți acționa în instanță constructorul pentru eventuale despăgubiri sau reparații.

Dacă apelați la Inspectoratul de Stat în Construcții ar fi bine să nu dezumidificati casa înainte să vină ei să facă o constatare."

"Casa părea perfectă la cumpărare"

Și alți români au avut experiențe asemănătoare.

"O problemă asemănătoare am avut, cu infiltrații de apă și acoperișul defectuos la o casă! Amiabil cu dezvoltatorul nu a mers, era normal, prejudiciu 30 de mii de euro! Acțiune în constatare în instanță pentru vicii ascunse! Dar să vă înarmați cu bani și răbdare! Durează vreo doi ani până vine expertiza judiciară, taxa de onorariu, taxa de timbru pentru prejudiciu, taxa de expertiză, minim 2-3 mii de euro pentru judecarea fondului cu tot ce înseamnă! Dar măcar aveți o șansă reală de a recupera, plus daune!

În ceea ce mă privește banca s-a spălat pe cap a zis că ea a evaluat casa la prețul cerut de dezvoltator, dacă nu aș fi avut studii juridice le dădeam casa în plată și să văd cui vindea banca așa o casă, dar ne-am atașat de loc, copiii la fel, am preferat calea legală de a recupera prejudiciul plus daunele, au trecut trei ani de atunci și încă nu avem o hotărâre pe fond, că am stat din februarie 2020 până în octombrie 2022 pentru expertiză, căci în construcții majoritatea experților judiciari pasează mingea de la unul la altul, până se satură instanța să tot amâne cauza pentru lipsă raport expertiză, iar când a venit expertul și-a pus mâinile în cap, în loc de țiglă ceramică avem de beton, și a cerut o altă amânare, pentru că nu putea finaliza raportul în timp așa mare e pagubă, casa părea perfectă la cumpărare, doar nu mă urcăm pe casă să fac diferența între țigle, nici nu aveam cum să o fac nefiind cunoscătoare.

Una peste alta sunt trei variante, dare în plată, să facă banca ce vrea cu ea, dar pierdeți ce ați achitat până acum sau considerați că a fost că plata unei chirii, vânzare, dar un alt cumpărător vă poate trage la răspundere, sau acțiune în instanță, dar mai aveți mult de îndurat în aceste condiții, căci până la venirea expertizei nu puteți face reparații. Succes! Vă garantez că dacă sunteți îndreptățit se va face lumină, cu toată tărăgăneala românească, dar se va face."

"Și eu am cumpărat un apartament într-un bloc nou construit! Înainte să mă mut am pus un dezumidificator care mi-a scos foarte foarte multă apă din pereți! Erau atât de uzi că atunci când dădeam o gaură cu bormașina curgea ciment umed! După aproape trei luni aparatul nu a mai adunat apă și toți pereții casei sunt intacți, nu am nici o crăpătura mică!".

