Problemele românilor care se mută în blocuri noi: "E normal să vii cu gresia și parchetul de acasă?"

Unii români preferă să cumpere apartamente în blocuri nou construite, în speranța că sunt mai rezistente în cazul unui cutremur și că îi scapă de investiții suplimentare.

Totuși, există mai multe situații neplăcute cu care se confruntă unii dintre cei care aleg achiziția unor locuințe în blocurile noi.

Multe proiecte imobiliare suferă întârzieri semnificative în finalizarea construcției, ceea ce poate duce la costuri suplimentare. De asemenea, poate fi dificilă obținerea unui împrumut ipotecar pentru un apartament care nu este încă finalizat.

Există cazuri în care există neconcordanțe între documentația prezentată la vânzare și ceea ce este efectiv construit.

Unii se declară nemulțumiți de calitatea construcției în blocurile noi din România, inclusiv probleme cu finisajele și cu instalarea utilităților.

Un alt aspect important este încrederea în dezvoltatorul imobiliar, în special în ceea ce privește respectarea termenelor și calitatea construcției. Mulți cumpărători se tem că dezvoltatorii nu vor livra ceea ce promit sau că vor reduce costurile prin utilizarea de materiale mai ieftine.

Este cazul relatat de o româncă pe Facebook. Aceasta a descoperit că nu sunt respectate condițiile stabilite inițial și caută soluții.

"Dacă nu îmi plac gresia sau parchetul voi primi buget"

"Am și eu o problemă și am nevoie de ajutorul dvs, vă rog. Am făcut în vara anului trecut un precontract pentru a cumpăra un apartament în București. Inițial, agentul care e în strânsă legătura cu dezvoltatorul, a spus că dacă nu îmi plac gresia sau parchetul pe care le are la dispoziție, voi primi buget, voi pune diferența și îmi voi lua eu altele din altă parte.

Acum, la gresie mi-au dat să aleg din 4 modele, extrem de urâte din punctul meu se vedere, și am zis că eu nu îmi doresc să aleg de aici și că îmi asum să cumpăr din altă parte, dar să-mi dea bugetul. Au zis că ei nu dau buget, fie iau din ce au și e totul în regulă, fie îmi cumpăr singură și ei sunt doar obligați să monteze."

"Nu ne-am înțeles"

"Zis și făcut, nu ne-am înțeles și după săptămâni întregi de discuții am zis că mi-o cumpăr singură și nu mă mai uit la 2-3 mii de lei cât aveau să-mi dea. Mă rog, când eu am zis că mi-am ales plăci de 60x120 au zis că trebuie să mai plătesc și montajul, că aici e regim diferit, asta altă discuție, am trecut și peste ea.

Acum, la parchet întâmpin aceeași problemă. Eu îmi doresc parchet stratificat, ei au parchet laminat. Nici aici nu pot să mai obțin buget, pentru că nu iau de la ei. Le-am zis că în schimbul acelui buget eu o să iau o plintă pe care mi-o doream mult și nu-mi permiteam să dau atât pe ea. Au zis și aici că nu se poate. Că ei au buget pe un pachet, nu e bugetul ăla doar pentru plintă.

Acum nu mai știu ce să fac. Mi se pare că s-a exagerat destul de mult.

Nu a mai trecut nimeni prin asta? Cum ați gestionat problema când vă doreați altceva pentru casa dvs? Cum au reacționat ei? E normal să spună în contract că dau apartamentul cu gresie și parchet, dar de fapt să vii tot tu cu ele de acasă?

Chiar am nevoie de niște sfaturi", a scris aceasta pe grupul Design interior & amenajări.

"Dacă a fost pe vorbe, pe vorbe rămâne"

În comentarii, unii au relatat situații similare, iar alții au oferit sfaturi.

"Prin 2012 am luat la fel un apartament la care ne-au spus că dacă nu ne plac finisajele alese de ei, ne dau un buget (exemplu, parchet, 40 ron m2) și noi punem diferența și luăm ce vrem.

La acest capitol s-au ținut de cuvânt. Într-adevăr, sumele propuse erau foarte mici, dar au contat.

Nu mi se pare normal că dvs să achitați integral! Poate puteți cumva să-i trageți la răspundere! Profită pentru că au văzut că se poate."

"Mi se pare în primul rând greșeala agentului care v-a vândut apartamentul. Ar trebui să-l contactați și să-i cereți socoteală pentru tot ce vă spun acum dezvoltatorii care diferă enorm față de ce v-a spus el/ ea la început.

Eventual să-i cereți să discute cu dezvoltatorul și să negocieze în numele dvs. având în vedere că inițial el a fost punctul de contact dintre dvs. și dezvoltator. Dacă aveți mesaje/ emailuri cu aceste lucruri în scris, atunci și mai bine!"

"Cu ante-contractul în mânuță (unde să scrie ce susțineți dvs.), la ANPC. Dacă a fost pe vorbe, pe vorbe rămâne."

"Concluzia. Dezvoltatorul bagă în imobil tot ce e mai ieftin și cvasi urât pe piață."

"O simplă sesizare la ANPC va rezolva situația"

"Trebuie scrise toate detaliile și cele mai nesemnificative în ante-contract. Eu am avut probleme cu prizele, am avut 40 de prize de ales, mi-am pus peste tot prize duble și am avut marea uimire să constat că dezvoltatorul consideră o priză dublă ca fiind două prize, la calculul lor ieșind 80 de prize și am fost pus să plătesc 40 * 150 lei/ priză."

"Dacă în ante-contract scrie că vi se va preda casa la cheie, este de înțeles că există un buget pentru finisaje de care dumneavoastră profitați cum doriți. Ori alegeți din ce au ei în limita bugetului respectiv, ori vă alegeți ce doriți și achitați diferența. O simplă sesizare la ANPC va rezolva situația."

"Eu același lucru l-am făcut și am primit diferența pe materiale. Fiindcă am ales eu ceva materiale mai scumpe și tot gresie cu dimensiuni mai mari, ne-am înțeles să o montez eu ca să nu fie probleme, dar pe materiale am primit banii. E foarte simplu de calculat la suprafață suma de bani pe care trebuie să o primești. Celor din complexul meu le-a fost scăzută suma din contractul final pentru tot ce au ales să înlocuiască, chiar și calorifere, uși, pentru orice era prestabil că vor preda împreună cu apartamentul. Dacă spune că nu există o modalitate să îți dea banii acum (ceea ce poate fi de înțeles momentan) spune-i să facă calcul în funcție de suma pe care o plătesc ei la mp și să îți scadă din contractul final. Trebuie să se rezolve."

"Din păcate problema dvs. este una de natură juridică. Aceste “înțelegeri” verbale sunt interpretate de fiecare după propriul plac, câtă vreme nu sunt stipulate în promisiunea de vânzare. “Gresie și parchet” nu înseamnă automat modelul dorit de dvs, mulți dezvoltatori se laudă că folosesc materiale premium, dar în lipsa de stipulație expresă în contract sunt doar vorbe goale. Fără o analiză a clauzelor contractului nu cred că vă poate furniza cineva o părere în cunoștință de cauza pentru speța dvs."

