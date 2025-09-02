De ce să te grăbești să îți cumperi o locuință, chiar dacă piața imobiliară nu este cea mai prietenoasă?

Cei care au amânat ani la rând cumpărarea unei locuințe, cu speranța că o vor putea achiziționa mai ieftin, observă că prețurile nu scad. Dimpotrivă, în multe cartiere din București, costurile de achiziție cresc în mod accelerat, indiferent dacă e vorba de locuințe noi sau apartamente în blocuri vechi. Efectele se simt și asupra chiriașilor, dar și asupra celor care economisesc, sperând să prindă un „moment mai bun”. Unii ajung să plătească pe chirie aproape cât ar plăti pe o rată lunară.

Dacă îți permiți un avans și ai un venit stabil, întârzierea deciziei de a achiziționa o locuință nu-ți aduce avantaje. Nu trebuie să faci investiții mari, în apartamente 3 camere București. Pentru prima locuință găsești multe garsoniere de vânzare, unele complet utilate și gata de mutat.

În loc să plătești chirie altcuiva, investești în ceva ce rămâne al tău.

Ce se întâmplă cu prețurile locuințelor?

Prețul mediu pe metru pătrat în București a crescut constant în ultimii cinci ani. În zone precum Militari, Berceni sau Titan, garsonierele noi s-au scumpit cu 10-15% față de aceeași perioadă a anului trecut. Motivele sunt următoarele:

Cererea rămâne mare, în special pentru locuințe mici și medii;

Costurile materialelor de construcție au crescut;

Accesul la finanțare este încă posibil, dar condițiile sunt din ce în ce mai aspre.

Cei care amână se confruntă adesea cu următoarea situație: apartamentele pe care le puteau cumpăra în urmă cu șase luni devin inaccesibile.

De ce timpul nu lucrează în favoarea ta?

Există tendința de a aștepta oferte mai bune sau reduceri. În realitate, proiectele rezidențiale noi se vând rapid în stadiu incipient. Prețurile de lansare dispar repede, iar următoarele etape de construcție vin la costuri mai mari. Dacă te gândești la o locuință într-un cartier decent, cu acces la metrou, spații verzi și magazine, n-ar trebui să aștepți prea mult.

Ce avantaje ai dacă iei o decizie rapidă atunci când descoperi un proiect nou?

Poți negocia mai ușor . Dacă alegi o locuință într-un proiect nou și ești printre primii clienți, dezvoltatorul îți oferă mai multă flexibilitate: poziționare, dotări, chiar și discount. Flexibilitatea dispare pe măsură ce apartamentele se vând.

. Dacă alegi o locuință într-un proiect nou și ești printre primii clienți, dezvoltatorul îți oferă mai multă flexibilitate: poziționare, dotări, chiar și discount. Flexibilitatea dispare pe măsură ce apartamentele se vând. Te poți muta mai repede . Multe apartamente sunt deja finalizate și pot fi locuite imediat. Asta înseamnă că poți scăpa de chirie, iar banii pe care i-ai fi plătit pentru aceasta îi poți da pe rată.

. Multe apartamente sunt deja finalizate și pot fi locuite imediat. Asta înseamnă că poți scăpa de chirie, iar banii pe care i-ai fi plătit pentru aceasta îi poți da pe rată. Ai control asupra cheltuielilor. Chiar dacă pare paradoxal, o rată bancară calculată pe 30 de ani e de multe ori mai mică decât chiria cerută pentru același tip de apartament. În plus, în loc să pierzi bani lună de lună, acoperi un credit ipotecar care duce la dobândirea proprietății.

Ce opțiuni ai dacă vrei să cumperi acum?

Există multe opțiuni locuințe în blocuri noi, cu facilități moderne, acces rapid la transport și compartimentare optimă. Poți începe cu proiectele deja cunoscute sau poți căuta proiecte care sunt în fază incipientă. Dacă ești la prima achiziție, beneficiezi de condiții avantajoase din partea băncilor, ceea ce poate să însemne cheltuieli mai mici. Piața imobiliară din București nu a cunoscut fluctuații negative mari în ultimii ani. Prețurile au crescut constant, iar interesul pentru locuințele noi a rămas ridicat. Chiar și în perioade incerte, oamenii caută siguranță prin achiziții imobiliare, așadar, merită să iei în calcul o achiziție cât mai repede posibil. Dacă ai posibilitatea de a cumpăra, amânarea poate însemna un efort financiar mai mare în viitor. La fel de bine, poate însemna pierderea unei oportunități bune care nu revine.

Întrebări frecvente

Cât de mult contează dacă locuința e finalizată sau în construcție? Contează în funcție de ce îți dorești. Dacă vrei să te muți rapid, alege o locuință finalizată. Dacă ai timp și vrei o rată mai bună, cele în construcție sunt mai accesibile.

Pot negocia prețul dacă sunt printre primii clienți? Da. În multe proiecte, primele unități vândute vin cu reduceri sau bonusuri (loc de parcare, boxă de depozitare, electrocasnice incluse).

Este mai avantajos creditul Prima Casă sau un credit standard? Depinde de venituri, avans și preferințe. Prima Casă are condiții speciale, dar un credit standard îți oferă mai multă flexibilitate la alegerea locuinței.

Ce riscuri apar dacă amâni achiziția cu 6-12 luni? Prețuri mai mari, oferte mai puține și posibilitatea ca banca să nu-ți mai aprobe același credit. În plus, costurile de construcție continuă să crească.

