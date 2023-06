Șocul unei românce după ce a cumpărat apartament într-o clădire nouă: "Este legal să nu pot intra în incinta unui bloc în care locuiesc?"

Cei vor să cumpere un apartament trebuie să aleagă între unul în blocurile vechi sau altul recent construit. Fiecare variantă are avantaje și dezavantaje.

Cine achiziționează o locuință într-o clădire nouă are posibilitatea de a cumpăra și un loc de parcare, însă prețul nu este de neglijat și unii nu și-l permit.

O tânără care a decis să nu achite și locul pentru mașina sa s-a trezit că nu are acces în complexul rezidențial nici pentru a căra mobila în locuință, după cum a scris pe Facebook.

"Am achiziționat un apartament într-un bloc nou în luna martie. Nu am achiziționat și o parcare. Ieri, când mergeam să duc o parte din mobilă, pentru că încă nu m-am mutat acolo, am găsit bariera pusă. Aceasta funcționează cu cartelă, iar, locatarii care s-au mutat (mai puțin de un sfert), au spus că se intră cu mașina în incintă, doar cei care au parcare plătită.

În contractul meu scrie clar, că și eu am o cotă parte din teren, cu care sunt de acord să fie drum de servitute. Este legal să nu pot intra (nu parca) în incinta unui bloc în care locuiesc, sunt proprietar? Poate merg la cumpărături și am bagaje voluminoase, poate chem salvarea, fiind bolnavă, sunt "n" situații. Ce pot face?", a întrebat femeia pe grupul Sfaturi de la avocați.

"Ar trebui să existe un număr de telefon la care să sunați și să se deschidă bariera"

În comentarii, părerile sunt împărțite.

"Și taxi/ curier/ ambulanță cum intră? Un abuz și nu are legătură cu locul de parcare în proprietate. Întrebați dacă au un fel de cartelă/ telecomandă de cumpărat."

"Locuiesc într-un astfel de complex, în mod normal, există interfon la poartă, și răspunde un "portar" local sau apelul se duce la un dispecer. Nimeni nu e exagerat să nu se permită accesul curier mobilă, etc. Dacă nu există interfon cu centrală unică ci chiar interfon la apartament cu atât mai bine, destinatarul cred că poate acorda acces."

"Ansamblul rezidențial are obligația de a asigura un loc de parcare pentru fiecare unitate locativă plus 1/3 pentru vizitatori, conform regulamentului de autorizare edificare ansambluri rezidențiale. Marea lor majoritate forțează achiziția și a unui loc de parcare de către proprietari deși inițial, până ce devin proprietari, li se prezintă că au parcare gratuită."

"Luați legătura cu dezvoltatorul. Ar trebui să existe un nr de telefon la care să sunați și să se deschidă bariera. Așa este și pe la alte ansambluri rezidențiale."

"Nu există!", a răspuns autoarea postării.

"Te obligă mai nou să-ți cumperi și loc de parcare chiar de nu ai mașină"

"Da, e legal. Poți avea apartament fără să ai loc de parcare.

Cota din teren este din terenul care nu e doar parcare, este din spații verzi, alei, etc.

La orice complex bariera ce blochează intrarea în parcare este aproape de intrarea în bloc. Nu există în țară bloc unde având loc de parcare cumpărat (so deci acces prin barieră) să economisești mai mult de 20 de metri de mers așa că nu îi lua în seama pe cei cu exemple idioate gen salvare sau taxi.

Doar nu e bariera pusă la intrarea în cartier și de la barieră ai 500 de metri de mers pe jos până la bloc.

Nu mai încerca să faci "românisme" din astea jegoase de a nu cumpăra loc de parcare, dar apoi încerci să vezi dacă nu poți să o dai la întors să furi unul."

"Locatarii respectivi doar se află în treabă. Este nevoie să achiziționați cartelă pentru a avea acces la proprietatea dvs. Dacă vă refuză acest lucru, plângere la poliție și recomandare pentru consult la psihiatrie pentru respectivii vecini."

"Și dacă nu am mașină și vin cu taxiul cu bagaje le las la poartă?! Acum te obligă mai nou să-ți cumperi și loc de parcare, chiar de nu ai mașină."

"Dacă asta e cea mai mică problemă, să fiți fericită. Dar dacă așa stau lucrurile de la început fiți pregătită de multe, foarte multe alte probleme pe care o să le aveți acolo. Poate nu e complexul, blocul în care să trăiți următorii 20-30 de ani."

"E răutate pură! Atâta timp cât va mutați și aveți obiecte voluminoase de cărat mi se pare ceva de înțeles să vă poată lasă să intrați. Dar...ca la români."

