Cum arată cele mai scumpe locuințe disponibile în București. ”Promisiunile" unei vile de 6 milioane de euro

Locuințele din București nu sunt deloc ieftine, iar cei care își doresc să cumpere o proprietate trebuie să scoată o sumă consistentă din buzunar pentru a găsi casa visurilor, care să îndeplinească toate cerințele.

Totuși, cele mai scumpe case și apartamente ajung la prețurile exorbitante, pe care nu mulți și le pot permite. De exemplu, cea mai scumpă casă din București costă aproape 6 milioane de euro.

La o căutare pe agenția imobiliară Residentialist, topul celor mai scumpe case din București pornește de la 5.900.000 de euro.

Este vorba despre o vilă situată în zona Piața Romană, din Sectorul 1 al Capitalei, ce are nu mai puțin de 18 camere în cei 1.979 de metri pătrați. Are spații verzi, o grădină amenajată cu arbori și alei, dispune de 25 de locuri de parcare și are patru corpuri.

A doua casă din topul celor mai scumpe din București costă 5 milioane de euro. Este o vilă cu 25 de camere, situată în zona Universității, în Sectorul 2 al Capitalei. Are 1.550 de metri pătrați și este compusă din demisol, parter, etaj și mansardă.

Pe locul trei se poziționează o casă cu 14 camere, întinse pe 780 de metri pătrați, care costă 5 milioane de euro. Este situată în zona Kiseleff, în Sectorul 1, iar o parte dintre geamurile ușilor și oglinzi sunt din cristal.

Pe locul patru este o vilă situată chiar la kilometrul 0 al orașului, în zona Universității, și costă 4 milioane și jumătate de euro. Are 21 de camere, 2.200 de metri pătrați, fiind amplasată chiar la bulevard.

Pe de altă parte, cele mai scumpe apartamente din București puse la vânzare prin agenția imobiliară se apropie de 2 milioane de euro.

Pe primul loc este un apartament cu trei camere, situat la 100 de metri de lacul Herăstrău, care costă 1.890.000 de euro. Este la etajul doi și are 230 de metri pătrați și are loc de parcare subteran inclus.

Pe locul doi este un penthouse cu 5 camere, situat în zona Băneasa, din Sectorul 1, care costă 1.749.000 de euro. Are o terasă de 176 de metri pătrați și vedere către parcul Herăstrău. Are marmură și ceramică cu foiță de aur, dar și corpuri de iluminat cu cristale.

Pe locul trei este un apartament cu 5 camere, situat în zona Grădina Icoanei, din Sectorul 2, care costă 1.600.000 de euro. Are camere cu o înălțime de patru metri, terase, și este la etajul unu al imobilului.

Pe locul patru este un penthouse cu cinci camere, situat în zona Herăstrău, din Sectorul 1, care costă 1.490.000 de euro. Are 240 de metri pătrați, fiind amplasat la etajul nouă și construit în 2019.

