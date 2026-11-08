Apartamentele din București ar putea deveni tot mai scumpe, fără să ofere un confort mai bun. Ce avertizează un dezvoltator imobiliar

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 08 Noiembrie 2026, ora 12:04
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Apartamentele din București ar putea deveni tot mai scumpe, fără să ofere un confort mai bun. Ce avertizează un dezvoltator imobiliar
Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe FOTO Facebook /Primăria Sectorului 6

Prețurile apartamentelor din București ar putea crește în următorii ani până la niveluri apropiate de cele din Cluj-Napoca, însă locuințele nu vor deveni neapărat mai confortabile sau mai eficiente. Avertismentul vine din partea lui Florin Mariș, fondatorul și directorul general al dezvoltatorului imobiliar Hexagon.

În Cluj-Napoca, prețul mediu al locuințelor a depășit deja 3.000 de euro pe metru pătrat. Potrivit dezvoltatorului, această creștere nu este însoțită întotdeauna de îmbunătățiri ale calității construcțiilor, iar Bucureștiul ar putea urma aceeași direcție.

„La București o să se întâmple același lucru. O să ajungeți să plătiți bani mulți pentru apartamente, că trendul ăsta este. N-are cum să fie întors. Dar oamenii nu o să primească ce trebuie. Pentru că dezvoltatorii nu sunt pregătiți. Ei zic că crește prețul, mai tăiem de aici, mai tăiem de acolo, dar profitul îl păstrează”, a declarat Florin Mariș, conform economica.net

Acesta consideră că dezvoltatorii ar trebui să investească mai mult în eficiența energetică, în calitatea instalațiilor și în soluții care reduc cheltuielile locatarilor.

Cât costă în realitate un apartament, dincolo de prețul de cumpărare

Una dintre problemele identificate de reprezentantul Hexagon este modul în care cumpărătorii compară locuințele. Majoritatea urmăresc amplasamentul, suprafața, prețul pe metru pătrat și finisajele, fără să analizeze suficient consumul energetic sau costurile de întreținere.

În realitate, cheltuielile continuă mult după achiziție. Încălzirea, răcirea, administrarea clădirii și eventualele costuri de finanțare pot influența considerabil bugetul unei familii.

Florin Mariș consideră că locuințele ar trebui prezentate cu informații clare despre consumul estimat de energie, astfel încât cumpărătorii să poată compara costurile pe termen lung.

Ca exemplu, acesta a prezentat un apartament cu două camere din proiectul ERA, dezvoltat de Hexagon în Cluj-Napoca. Potrivit măsurătorilor companiei, răcirea locuinței la 22 de grade Celsius, în luna august, a costat 31 de lei.

Dezvoltatorul urmărește certificarea proiectului conform unor standarde europene de performanță energetică și se află în proces de evaluare prin Passive House Institute.

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