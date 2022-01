13 blocuri cu 4 etaje, cu un total de 166 de apartamente, sunt scoase la vânzare pe un site de profil la 49.000 de euro bucata. Prețul este negociabil.

"Poziție de vis". Așa își promovează autorul postării anunțul de vânzare. Conform descrierii, blocurile au apartamente cu două sau trei camere, multe dintre ele beneficiind de vedere către Semenic.

"Investiție imobiliară foarte, foarte ieftină! Pretabil turism montan! Case ptr seniori!", plusează autorul anunțului.

Ansamblul de blocuri este situat în Anina, județul Caraș Severin.

"Se poate vinde și separat câte 1 bloc, cu prețul de 49.000 euro / bloc negociabil. Terenul pe care sunt construite blocurile are o suprafață de 5 hectare!" se mai arată în anunț.

"Povestea acestui loc sinistru, care arata acum ca un gulag pustiit, este legata de cel mai mare esec industrial al Epocii de Aur. Istoria sa incepe in ’71, cand sotii Ceausescu ajung in vizita in SUA. Afla de la serviciile secrete ca americanii au un proiect prin care vor sa scoata energie din aderea sisturilor bituminoase, care sunt un fel de roca imbibata cu ulei. In ’72 ajung in vizita in China, unde afla ca chinezii au zacaminte de sisturi bituminoase, dar n-au tehnologie sa le valorifice. Asa ii vine Elenei Ceausescu, sefa atunci la Institutului de Cercetare in Chimie, ideea sa scoata curent din sisturi bituminoase si apoi sa vanda in Orient tehnologia. La Anina se descoperisera zăcăminte de şist bituminos, insa nu fusesera inca studiate din punctul de vedere al producerii energiei electrice. Acest lucru nu i-a impiedicat pe artizanii ideii sa aloce 1 miliard de dolari, aproape jumatate din suma folosita la constructia Casei Poporului, pentru acest proiect", se arată într-o postare pe Facebook distribuită de File de istorie.

Ads