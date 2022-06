Pe piața imobiliară din România au fost semnalate mai multe situații în care românii care au plătit parțial sau integral apartamente în blocuri noi s-au trezit cu contractele reziliate, cu toate că erau încheiate de un an sau doi.

Dezvoltatorii imobiliari preferă să plătească despăgubiri de mii de euro, la nevoie, deoarece prețurile au crescut și vor să facă un profit mai mare, scrie g4media.ro.

Afectate sunt și băncile care au acordat credite pentru parafarea afacerilor.

Aceste cazuri sunt de competența instanței de judecată, a precizat Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Pe 28 martie, publicația bzi.ro relata cazul un ieșean care a vrut să cumpere 3 apartamente și a primit avansurile plătite dezvoltatorului prin intermediul unui executor. Investitorul și-a dat seama că pierde bani dacă vinde apartamentele la prețul din 2018.

”Eu am plătit în 2018 la River’s Towers 60.000 de euro pentru 3 apartamente – câte 20.000 pentru fiecare drept avans – și urmând ca, în decembrie 2021, să fie gata, plus 3 luni – perioada de grație. Eu tot îi întrebam prin ianuarie, martie, iunie când e gata și ei tot mă duceau cu vorba că în două sau trei luni e gata! În luna octombrie m-am trezit cu plic în poștă prin care îmi spuneau că îmi dau înapoi toți banii și că nu o să mai am niciun apartament”, a precizat Liviu Simion.

”Ei nu au fost de acord și, prin executor judecătoresc, mi-au dat banii. Și nu mai am nimic după 3 ani de așteptare. Am fost la avocat, am plătit 250 de euro opinie juridică și au zis că nu mai am ce face. Nimic, pentru că au trecut 6 luni de la data de execuție pe antecontract și au expirat antecontractele! Ăștia de la River’s asta au așteptat! Eu trebuia să plătesc câte 50.000 de euro pentru fiecare și mi-au dat banii înapoi ca să le vândă acum cu 70.000 de euro fiecare pentru că, de 3 ani, prețurile au crescut”, a mai spus ieșeanul.

Care este explicația

Dezvoltatorii vor profituri mai mari. De la 1.000 de euro, cât era în trecut prețul pe metrul pătrat, acum a ajuns la 1.400-1.500 de euro.

Aceștia se apără și amintesc că în 2021, prețurile la materialele de construcții au crescut foarte mult.

„Am achitat 50.000 de euro pentru un apartament de 64 mp, în 2020, dintr-un total de 60.000. Trebuia să fie finalizat în aprilie 2021, mai aveam doar 10.000 de euro de plătit. Acum, dezvoltatorul a anulat contractul, mi-a returnat banii și urmează să vândă la 1.500 de euro/mp același apartament amenajat de către mine”, a declarat un client pentru Reporter de Iași.

Pentru a păstra contractul, dezvoltatorul i-ar fi cerut, în total, încă 30.000 de euro.

”Am întrebat de ce fac asta. Avocatul lor mi-a zis că este o strategie a dezvoltatorului, că și-o asumă”, a mai spus ieșeanul.

