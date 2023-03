Modificările de neimaginat făcute în unele blocuri ceaușiste: "Scară interioară către apartamentul de deasupra"

Mulți români visează să trăiască în case mai spațioase, iar unii dintre cei care nu reușesc să le aibă găsesc soluții în apartamentele de la bloc.

Nu toți se asigură că modificările pe care le fac sunt legale, iar cei care cer autorizații sunt puțini.

Cazurile devin publice în urma reclamațiilor făcute de vecini sau sunt relatate în mediul online de cei care au vizitat astfel de locuințe.

Este situația relatată de un utilizator al platformei Reddit care a mărturisit că a văzut un apartament cu scară interioară, într-un bloc vechi.

"Am văzut la cineva într-un apartament dintr-un bloc de 8 etaje construit prin anii 80 din zona Tineretului că are scară interioară către apartamentul de deasupra, practic are gaură în tavan de la parter la etajul 1. Are idee cineva cum este posibil asta? Atât tehnic cât și legal", a întrebat acesta.

Ads

"Creativitatea romanului cu bormașina cu percuție nu cunoaște limite"

În comentarii, și alții relatează cazuri asemănătoare.

"Acum 2 ani jumătate, după lockdown și toată nebunia cu covidul am decis să ne mutăm la 3 camere tot cu în chirie.

Am văzut foarte multe apartamente atunci în mai multe zone din București. Însă un apartament tot la etajul 1, bloc cu 10 etaje, tot în Tineretului încă mă bântuie.

Foarte fain în poze, mobilat nou și dichisit, am fost să-l vedem. De cum am intrat părea mult mai înghesuit decât în poze. Din una în alta, proprietarul ne spune că inițial fusese apartament cu 2 camere dar l-a transformat el în 3.

Ambele balcoane erau închise cu termopan și placă exterioară fusese spartă complet că să le integreze în apartament. Mutase un perete de la baie, a spart o cămară și a închis o bucată dintr-un hol că să mai facă o cameră. Care era o chestie foarte mică fără geam exterior. Ziceau ei că poate fi camera unui copil sau birou.

Ads

În living la un colț era prevăzut un stâlp care lua din cameră cam 50 cu 50 centimetri pe care omul l-a tăiat că să poată lipi o canapea de perete.

Creativitatea romanului cu bormașina cu percuție nu cunoaște limite."

"Cine crezi că intră în apartamentul omului să vadă ce meșterește?"

"Dacă așa a fost construit blocul atunci evident este ok. Dacă a cumpărat el apartamentul de deasupra și a tăiat planșeul de beton atunci nu este ok și ar merită să anunți Inspectoratul de Stat în Construcții pentru că este ilegal."

"Și cine crezi că intră în apartamentul omului să vadă ce meșterește el acolo??? Crezi că e singurul? E normă chiar să construiești/ modifici ilegal/ fără aprobări. Mai mult din cauza unei legislații tâmpe dar și a unor taxe absurde."

"Aveam un coleg care și-a unit apartamentul de la parter cu cel de la etaj cu scară interioară. A trebuit să facă studii de rezistență, expertize peste expertize, s-a chinuit vreun an de zile cu autorizația, în condițiile în care avea expertiză multă în domeniu, însă până la urmă a reușit. I-au ieșit peri albi (la propriu) până a finalizat proiectul.

Ce-i drept era în bloc de 4 etaje și nu a avut așa multă structură de rezistență de ocolit. La 8 etaje mă gândesc că e și mai complicat."

Ads