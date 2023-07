Soluția negociată de Ucraina după ce Rusia a rupt armistițiul pentru cereale. "Acord cu România și Bulgaria pentru apele teritoriale"

Surse din mediul diplomatic afirmă că oficialii turci au notificat recent guvernul ucrainean că nu vor oferi escortă și/sau protecție pentru navele comerciale care încearcă să exporte cereale pe Marea Neagră.

Protecția navelor turcești pe coridorul maritim dintre Odesa și strâmtorile turcești era luată în discuție drept una dintre soluțiile care ar fi permis Ucrainei să continue livrările după ce Rusia a ieșit din acordul-armistițiu.

Turcia evită să-și asume riscuri care ar putea genera un conflict armat direct cu Rusia, în cazul în care Moscova ar bombarda o navă cu pavilionul Ankarei.

Pe de altă parte, oficialii turci spun că se concentreze în continuare pe readucerea Rusiei în acordul privind tranzitul cerealelor pe Marea Neagră, negocierile dintre președintele turc Erdogan și președintele rus Putin urmând să aibă loc luna viitoare, în august.

Ambasadorul ucrainean în Turcia, Vasil Bondar a declarat că acum speră să ajungă la un acord cu Bulgaria și România care să permită navelor comerciale ucrainene să le folosească apele teritoriale pentru a crea o „cală de transport sigură” pentru exportul de cereale, arată surse din mediul informațional.

