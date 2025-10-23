Sindicaliștii din Apele Române o acuză pe Diana Buzoianu de denigrarea angajaților: „Riscă să compromită imaginea unui corp profesional esențial”

Tensiunile dintre Ministerul Mediului și Administrația Națională „Apele Române” ating un nou punct critic, după ce sindicaliștii din instituție au transmis joi, 23 octombrie, o scrisoare deschisă prin care o acuză pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, că aruncă o umbră nedreaptă asupra muncii specialiștilor. Potrivit Sindicatului Mureșul din Apele Române (SMAR), declarațiile publice ale ministrei creează „o imagine falsă și nefondată” despre angajații care, spun ei, asigură zilnic siguranța hidrologică a țării.

Sindicaliștii: „Declarațiile ministrei denigrează profesioniștii din teren”

„Ne exprimăm profunda dezaprobare față de declarațiile publice făcute de doamna ministru Diana Buzoianu, prin care a lansat o serie de acuzații generale și nefondate la adresa salariaților instituției noastre”, se arată în scrisoarea transmisă de SMAR.

Sindicaliștii susțin că afirmațiile oficialului guvernamental, potrivit cărora instituția ar fi dominată de „structuri rigide și pline de oameni fără competențe”, induc publicului o percepție falsă despre sistemul apelor. „Această confuzie deliberată între nivelul politic și cel profesional riscă să compromită în mod injust imaginea unui corp profesional esențial pentru siguranța hidrologică a țării”, avertizează reprezentanții angajaților.

Aceștia subliniază că „majoritatea salariaților își desfășoară activitatea în condiții dificile, cu resurse tehnice limitate și salarii modeste”, dar cu o responsabilitate uriașă în monitorizarea și protejarea resurselor de apă. „Oamenii care stau efectiv în calea viiturilor și intervin la ore târzii pentru protejarea populației nu pot fi transformați în țapi ispășitori pentru deficiențele acumulate în ani de subfinanțare și ingerință politică”, mai afirmă sindicatul.

Replica la controlul dispus de minister: „Niciun raport nu indică vină instituțională”

Reacția sindicaliștilor vine după controlul amplu dispus de ministra Diana Buzoianu la Administrația Națională „Apele Române”, în urma căruia au fost descoperite nereguli majore în gestionarea fondurilor PNRR. Conform raportului Corpului de Control, instituția ar fi pierdut peste 450 de milioane de euro destinate proiectelor de apărare împotriva inundațiilor, din cauza unei gestiuni defectuoase și a blocajelor administrative.

„Acest control a fost necesar pentru a înțelege cum a ajuns o instituție esențială să piardă fonduri uriașe care ar fi trebuit să protejeze comunități întregi de inundații”, a declarat Diana Buzoianu. „Vom lua măsuri pentru ca această realitate să nu se mai repete”, a mai spus el.

Potrivit raportului, dintr-o alocare de 557,8 milioane de euro, peste 80% din fonduri au fost pierdute. Proiectul principal, dedicat modernizării infrastructurii de apărare împotriva inundațiilor, a fost redus cu 90%, iar din cele 13 baraje și 13 poldere planificate, doar două au mai rămas finanțate.

Ministra a criticat dur conducerea instituției: „Rezultatele sunt fără echivoc: sute de milioane de euro pierdute, investiții ratate și sute de angajați care au fost recompensați fără rezultate. Reforma ANAR va însemna eficiență și profesionalism”.

Sindicatul cere echilibru și dialog, nu stigmatizare

De cealaltă parte, sindicaliștii susțin că acuzațiile ministrei contravin chiar propriilor concluzii ale organismelor de control. „Niciun document oficial și niciun raport nu stabilește vreo vină în sarcina Administrației Naționale ‘Apele Române’ sau a angajaților acesteia”, precizează aceștia, referindu-se inclusiv la cazul Praid, invocat frecvent de Buzoianu.

„Declarațiile despre presupuse neglijențe sau complicități ale angajaților sunt lipsite de fundament și au caracter denigrator. Ele creează artificial percepția unei instituții culpabile, deși documentele oficiale demonstrează contrariul”, mai arată scrisoarea.

Sindicatul Mureșul avertizează că „stigmatizarea colectivă a angajaților” nu poate fi o soluție pentru reformarea sistemului și cere revenirea la dialogul social și la o abordare bazată pe profesionalism și respect reciproc. „Reforma reală nu se construiește pe atacuri publice, ci pe cooperare și recunoașterea meritelor celor care, zi de zi, mențin în funcțiune infrastructura hidrologică a României”.

În replică, Ministerul Mediului a anunțat reorganizarea completă a structurilor care gestionează fondurile europene, reducând de la peste 500 la aproximativ 100 numărul angajaților implicați în proiectele PNRR active. „Banii europeni trebuie transformați în rezultate vizibile, nu în funcții și sporuri. Apele Române vor trece printr-un proces real de reconstrucție, în care competența și transparența vor fi singurele criterii de lucru”, a conchis ministra Diana Buzoianu.

