Pericolele din spatele aplicației Lensa AI, unde românii s-au grăbit să își trimită pozele personale: ”E bine să știți cel puțin 3 chestii”

Lensa AI este o aplicație care a câștigat o popularitate ieșită din comun în ultimele zile în țara noastră. Românii s-au grăbit să plătească 20 de lei pentru a trimite 20 de poze din arhiva personală, urmând să le primească editate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Există trei aspecte care ridică semne de întrebare, după cum explică Dragoș Stanca, președintele BRAT. De exemplu, în termeni și condiții, rubrică pe care mai toți o acceptă fără să o citească, utilizatorilor li se cere să cedeze drepturile asupra trăsăturilor lor.

”Yeap, Lensa AI is super fun. Dar, înainte să vă jucați cu aplicația și să îi trimiteți pozele voastre, sau chiar să plătiți ceva pt asta, e bine să știți cel puțin trei chestii:

1. În termeni și condiții le cedați drepturile asupra trăsăturilor voastre. Da, puteți apărea ca vedete în animații Hentai or whatever.

2. Toate aplicațiile de genul le fac artiștilor fix ce le-a făcut social media jurnalistilor și companiilor de publishing la începutul Web2.0: le “fură” algoritmic idei și conținut - fără să cedeze nimic din venituri, încă.

3. Nu sunt deloc adeptul generalizărilor [ca un cetățean român nereprezentat politic la vârf până acum. nu aplaud retorici de tipul toți austriecii urăsc românii și nu îi vor în Schengen sau toți rușii sunt putiniști și pro-război în Ucraina] dar.. just FYI:

! Prisma Labs, care deține Lensa AI, e o companie fondată de antreprenori ruși, fondatorul e ex-Mail .ru si Yandex, CEO e fost Yandex - dar compania opereaza în US, ce-i drept. Anyway: do your own research”, a scris Dragoș Stanca pe Facebook.

