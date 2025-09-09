Kremlinul a lansat aplicația de mesagerie care să înlocuiască WhatsApp. Toate informațiile și discuțiile rușilor vor ajunge la serviciile de securitate

Autor: Daniel Groza
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 07:37
Rusia vrea să înlocuiască aplicațiile de mesagerie cu MAX FOTO max.ru

În timp ce războiul din Ucraina continuă, Kremlinul își întărește controlul și asupra propriei populații prin lansarea aplicației de mesagerie Max, prezentată ca alternativă la WhatsApp și Telegram, dar descrisă de experți drept un instrument de spionaj. Controlată de aliați apropiați ai lui Vladimir Putin și promovată agresiv de stat, aplicația colectează date personale și limitează accesul la internetul global, fiind considerată o piesă-cheie în planul Moscovei de a construi un „internet suveran”, după modelul chinezesc.

Rusia își îndeamnă imperativ cetățenii să folosească o aplicație de mesagerie care este, practic, o aplicație-spion a regimului Putin, prin care Kremlinul obține accesul direct la datele utilizatorilor în timp ce îi izolează de restul internetului, arată Antena 3 CNN.

Max este numele aplicației care este similară cu cea promovată de regimul de la Beijing – WeChat – căreia îi lipsește de asemenea criptarea informațiilor și care are o politică de confidențialitate care permite autorităților să acceseze informații personale precum conținutul convorbirilor, contactele din agendă, fotografii sau date de localizare geografică.

„Dezvoltatorii acestei aplicații spun practic de la bun început că vor preda absolut toate datele regimului”, spune Mihail Klimarev, șeful unui ONG pro-internet liber din Rusia, exilat între timp.

Compania din spatele Max este controlată efectiv de Gazprom și de Iuri Kovalciuc, unul dintre principalii aliați ai lui Putin, și este condusă de un fiu al unui consilier al lui Putin, Serghei Kirienko. Ambii sunt sancționați de SUA.

Cum funcționează Max

Utilizatorii trebuie să dea un număr de telefon din Rusia sau Belarus pentru înregistrarea în aplicație și trebuie să aibă buletin valid din aceste țări, astfel că toate datele pot fi urmărite până la individ.

„Orice faci pe această aplicație va fi disponibil FSB-ului”, a adăugat Klimarev, referindu-se la serviciul secret al Kremlinului, succesorul KGB-ului.

Max, al cărui logo este o inofensivă „bulă de dialog” pe un fundal albastru, a anunțat că numărul său de utilizatori a crescut de la un milion de oameni la începutul lui iunie până la 30 de milioane în septembrie. WhatsApp rămâne cea mai populară platformă de mesagerie din Rusia cu 96 de milioane de utilizatori și Telegram pe locul doi cu aproximativ 90 de milioane.

Însă, începând din septembrie, toate telefoanele vândute în Rusia trebuie să aibă această aplicație preinstalată. Între timp, agenția de reglementare în telecomunicații din Rusia, Roskomnadzor, a început să blocheze apeluri pe WhatsApp și pe Telegram, motivând prin eforturi de a proteja utilizatorii de „escroci și teroriști”.

Presa independentă a relatat că funcționarii de stat, angajații de la bănci și din spitale sunt sub presiune să folosească această nouă aplicație. Între timp, ea este promovată de oficiali la toate nivelurile și în campanii pe rețelele sociale.

