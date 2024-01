Aplicația care îndeamnă să faci cumpărături ”ca miliardarii” acuzată, în Franța și Germania, de practici ”extrem de dubioase”.

Complet necunoscută în urmă cu puțin peste un an, aplicația de cumpărături din Temu a ajuns imediat pe locul 1 în topurile aplicațiilor în 2023. Cu motto-ul „Fă cumpărături ca miliardarii” în titlul de descărcare, Temu face aluzie la prețurile mici cărora producătorii le fac reclamă.

Căști la doi euro, articole vestimentare la mai puțin de 1 euro sau campanii de reduceri în care utilizatorii ar trebui să economisească 90 la sută din prețul inițial. Astfel de promisiuni publicitare ridică tot mai multe întrebări. Iar popularitatea acestei aplicații crește o dată cu controversele care s-au intensificat acum în Germania și Franța. Asociația de consumatori 60 millions de consommateurs a criticat Temu, acuzând-o că promovează

„practici comerciale extrem de dubioase”. Ei spun ferm: blocați-o!

Germania și Franța avertizează împotriva aplicației populare

Aplicația de cumpărături din China, Temu, cucerește toată Europa. Nou apărută pe piața românească, aplicația a câștigat rapid popularitate și printre români, fiind cea mai descărcată aplicație de către aceștia în 2023. Însă există și multe controverse în jurul ei.

O asociație pentru consumatori din Franța a atras atenția asupra cazului unui antreprenor local din Lyon care a fost victima vânzării Temu de periuțe de dinți inovatoare Y-Brush contrafăcute. Fondatorul start-up-ului și-a exprimat indignarea în presă, acuzând aplicația chineză că închide intenționat ochii la comerțul cu falsuri. Asociația consideră că Temu distruge afacerile locale și solicită blocarea aplicației, scrie ziarulromanesc.de.

De asemenea, germanii și-au exprimat obiecțiile față de Temu, arătând problemele anterioare cu o altă aplicație de cumpărături, Pinduoduo, deținută tot de PDD Holdings. Pinduoduo a fost eliminat din App Store și Play Store deoarece citea corespondența privată și detaliile de contact ale utilizatorilor. Germania avertizează împotriva politicii de marketing agresive a lui Temu, a comentariilor false pozitive și a reglementărilor neclare, în special în ceea ce privește retururile.

Chiar dacă Temu devine tot mai populară în Europa, Germania sfătuiește în mod clar să nu se folosească această aplicație. În plus, Comitetul Selectat al Camerei din SUA pentru Partidul Comunist Chinez a publicat un raport în care afirmă că Temu nu ia măsurile necesare pentru a se asigura că produsele de pe site respectă Legea privind munca. Mai mult, magazinul online nu este acreditat de Better Business Bureau (BBB) și are un rating mediu de două stele din cinci. Multe plângeri recente despre magazin pe site-ul BBB spun că produsele nu au ajuns niciodată sau, dacă au ajuns, a durat săptămâni sau chiar luni să ajungă.

Dacă ați văzut reclamă constantă pentru Temu în ultima vreme, atunci nu este o coincidență, pentru că furnizorul încearcă din toate puterile să câștige cât mai mult teren în Europa. Platforma funcționează ca piața Amazon sau site-ul AliExpress – așa că Temu nu vinde produsele în sine, ci prin producători terți.