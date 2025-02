O femeie creativă dezvăluie un truc amuzant pentru a atrage atenția unui bărbat pe aplicațiile de întâlniri: „Fată, cum de nu ești măritată deja?”

TikTok-erul Madeline Salazar — cunoscută ca @immadsal — își editează adesea fotografiile astfel încât să pară că face deja parte din viața bărbaților pe care îi găsește interesanți. Auto-descrisă drept „expertă în Photoshop și AI/comediantă”, ea folosește acest truc original de mai multe ori și chiar a creat o serie de videoclipuri pe TikTok pentru a-și arăta îndrăzneala.

„Tipul cu care am făcut match pe Bumble avea niște poze foarte drăguțe, dar am crezut că le pot face și mai drăguțe... adăugându-mă pe mine! Așa că am editat în Photoshop și i le-am trimis”, a spus ea într-un videoclip intitulat „Adăugându-mă în pozele băieților de pe Bumble, partea XIX”.

În videoclipurile ei, Salazar împărtășește procesul incredibil de detaliat prin care își inserează propria imagine în fotografii.

Apoi, ea trimite fotografia editată bărbatului respectiv, răspunzând astfel la un mesaj de pe profilul acestuia și așteptând cu nerăbdare un răspuns.

„Ador! E mult mai bună decât originalul!”, i-a răspuns un bărbat. „Trebuie să ne luăm costume asortate din spandex”, a glumit ea.

Răspunsurile bărbaților sunt mixte — unii nu răspund deloc — însă publicul ei de pe TikTok adoră această abordare.

„Fată, cum de nu ești măritată deja?”, a întrebat cineva.

„Trebuie să ai întâlniri zilnic, astea sunt geniale!!!”, a comentat altcineva.

În cel mai recent videoclip al său, Salazar a dezvăluit că această metodă chiar i-a adus o întâlnire.

Ea i-a trimis unui bărbat pe nume Ryan o fotografie pe care a editat-o și apărea alături de el, făcând să pară că amândoi purtau veste de salvare și zâmbeau unul la altul pe prova unei bărci.

Salazar a trimis această imagine drept răspuns la întrebarea de pe profilul lui Ryan: „Care este destinația ta de vacanță de vis?”.

„10/10 pentru creativitate”, i-a răspuns Ryan cu un emoji aplaudând. „Sunt impresionat.” Cei doi au continuat conversația, până când Salazar a aflat că el se afla în oraș doar pentru scurt timp, într-o călătorie de muncă.

Cu toate acestea, discuția a fost reluată când Ryan i-a mărturisit că a aflat de seria ei de TikTok și că a găsit videoclipul amuzant. Mai mult, el a dezvăluit că de când a apărut în videoclipurile ei, a primit mai multe mesaje de la femei pe aplicațiile de dating. Ca urmare, i-a spus că cel puțin ar trebui să o invite la o băutură.

Salazar nu se întâlnise până atunci cu niciun bărbat pe care îl editase în poze și era curioasă să afle cum i s-a părut această abordare.

„Eram îngrijorată că va crede că sunt nebună, dar nu, chiar a găsit ideea foarte amuzantă”, a spus ea.

Femeia a concluzionat că metoda ei inedită funcționează excelent pentru a sparge gheața. Jaime Bronstein, terapeut autorizat și autor al cărții „Man*ifesting: Un ghid pas cu pas pentru a atrage iubirea care ți se potrivește”, explică faptul că, în cele din urmă, felul în care un mesaj este interpretat depinde de interesul celuilalt, scrie nypost.com.

