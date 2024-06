Cum să scrii un profil pe aplicațiile de întâlniri. O greșeală mică face ca multe femei să rămână singure

Dacă ai încercat site-uri sau aplicații de dating online pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă, sunt șanse să fi întâlnit - sau poate chiar să fi scris - un profil care sună cam așa: „Aroganții care se tem de angajament, tații iresponsabili și cei care înșală nu sunt bineveniți!”

În timp ce unele femei ar putea citi asta și să tresară, altele văd astfel de afirmații și își spun: "Așa este! Cineva trebuie să le spună acestor tipi că ne-am săturat de prostiile lor!".

Cum să scrii un profil de dating care să nu îți aducă exact opusul

"Dacă ești sincer interesată de sfaturi de dating despre cum să faci un tip să te placă și să fie interesat să se întâlnească cu tine, este important să începi prin a ști cum să scrii un profil de dating care să nu îți aducă exact opusul a ceea ce îți dorești cu adevărat", scrie Ivy Alle, specialistă în relații și întâlniri.

Bărbații care dau peste un profil Tinder sau Bumble scris ca în exemplul de mai sus te aud tare și clar. Și se asigură că își croiesc un drum cât mai larg și mai departe de tine. Dacă sunteți o femeie singură cu vârsta de peste 30 de ani, probabil că ați avut mai multe relații romantice de scurtă și lungă durată. S-ar putea chiar să fi fost căsătorită și divorțată până în acest moment. Probabil ai întâlnit și bărbați nu prea grozavi. Întâlnirea online este una dintre cele mai intrigante, rapide și interesante, dar și complet frustrante invenții. Nu este nici mai bine, nici mai rău decât să mergi în cluburi, și cu siguranță este la fel de distractiv!

Multe femei consideră că aplicațiile de întâlniri sunt reconfortante, deoarece au posibilitatea de a verifica trăsăturile unui bărbat care, în opinia lor, contează cel mai mult înainte de a se implica fizic sau emoțional. Poți obține o perspectivă asupra unui domn înainte de a-l întâlni dacă știi ce să cauți, astfel încât să poți face alegeri solide bazate pe mai mult decât pe atracție și chimie. Cu toate acestea, este ușor să uiți că aceasta este o stradă cu două sensuri; și el te evaluează pe tine.

Profilul tău este la fel de revelator ca și al lui, dacă nu chiar mai mult, deoarece, în calitate de femei, avem tendința de a comunica mai mult decât bărbații, scrie yourtango.com.

Una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac femeile atunci când își scriu profilurile de întâlniri (și, uneori, chiar și la întâlniri!) este să le spună bărbaților ce nu își doresc de la ei. Atunci când faci asta, în loc să audă ce nu vrei, bărbații te aud spunând în schimb aceste două lucruri: Ești încă afectată de ceea ce s-a întâmplat cu ultimul și, indiferent cât de mult se străduiește, nu va fi niciodată suficient de bun pentru a-ți câștiga inima.

"Nu poți sluji doi stăpâni"

Atunci când îi spui cuiva ce nu vrei, te concentrezi pe evitarea greșelilor din trecut, în loc să creezi și să menții o relație nouă și sănătoasă.

Nu poți sluji doi stăpâni. Fie te angajezi și te concentrezi să creezi un parteneriat intim și plin de suflet cu un nou tip grozav, fie te angajezi să joci la sigur și să iei toate măsurile de precauție posibile pentru a te asigura că ceea ce s-a întâmplat cu fostul (sau foștii) tău (i) nu se va întâmpla din nou. O cale este seducătoare și atractivă. Cealaltă nu este.

Majoritatea bărbaților au o dorință înnăscută de a reuși și de a câștiga. Un bărbat care vă evaluează profilul caută să vadă dacă sunteți o femeie de calitate pentru care este dispus să muncească și dacă crede sau nu că are o șansă în cazul în care alege să facă acest lucru. Spunându-i ce nu vrei nu reușești să îi spui cum poate câștiga.

Oricât de mult s-ar strădui, nu-ți va câștiga niciodată inima

Atunci când te concentrezi pe comunicarea a ceea ce nu vrei, acest lucru îi spune că, în cazul în care ar trebui să încerce să te urmărească, va trebui să încerce o tonă de lucruri pentru a-ți câștiga încrederea și că nimic din toate acestea nu va funcționa vreodată, deoarece încă nu ai trecut peste ceea ce s-a întâmplat cu ultimul tip, de unde și concentrarea pe ceea ce nu vrei. Și îi spune că, oricât de mult s-ar strădui, nu-ți va câștiga niciodată inima, pentru că singurele informații pe care le are îi spun ce nu trebuie să facă, lăsându-l fără niciun fel de informații despre ce ar trebui să facă. Este aproape ca și cum rostirea sau scrierea acestor cuvinte aruncă o vrajă care invocă bărbați de pretutindeni care se potrivesc exact descrierii iubitului sau iubiților tăi din trecut.

Atunci când ești încrezătoare și ancorată în cine ești și ai o înțelegere fermă a tipului de bărbat și de relație pe care ți-l dorești, nu trebuie să împărtășești dezmințiri despre ceea ce nu-ți dorești.

Devine evident în felul în care te porți de la început - felul în care răspunzi la mesaje, felul în care trimiți mesaje text și felul în care comunici în general - că nu vei avea nimic mai puțin decât tipul de bărbat de calitate pe care știi foarte bine că îl meriți. Îl înveți pe un bărbat cum să te trateze nu prin cuvintele pe care le spui, ci prin ceea ce faci, ceea ce accepți, comportamentele pe care le tolerezi și limitele pe care le stabilești.

De exemplu, nu am spus niciodată unui bărbat că nu poate înjura în prezența mea. Adevărul este că am o gură destul de mare. Cu toate acestea, am descoperit că atunci când bărbații folosesc înjurături în prezența mea din orice motiv, chiar și atunci când sunt justificate, se întorc la mine și își cer scuze pentru comportamentul lor. Nu fac acest lucru pentru că le cer eu să o facă și cu siguranță nu le cer acest lucru. Niciodată nu am comentat folosirea de către un bărbat a înjurăturilor colorate și nici măcar nu am ridicat o sprânceană. Pur și simplu mă port ca o femeie care se prețuiește și care respectă comunicarea grijulie. Numai acest lucru îi determină să se gândească la modul în care comunică cu mine, fără ca eu să scot vreodată un cuvânt direct despre asta, scrie Ivy Alle.

Atunci când te prețuiești, îți demonstrezi că ești conștientă că ești o femeie de înaltă calitate. Transmiți sentimentul că ești o persoană care nu este pe cale să se mulțumească cu un bărbat ale cărui comportamente sunt lipsite de integritate.

Nu este nevoie să enumerați ceea ce nu acceptați în scrisul cu litere mici sau oriunde altundeva! Greșeala numărul unu pe care o fac femeile atunci când se întâlnesc este că se străduiesc din greu să le spună bărbaților cine sunt, în loc să le arate pur și simplu prin comunicarea și comportamentul lor. Dovada nu stă în ceea ce spui. Vorbele sunt ieftine și cuvintele sunt scumpe, dar acțiunile vorbesc mai tare decât cuvintele, iar caracterul este neprețuit. Arată, nu spune. Fiți, nu vorbiți. Dacă ești așa, el o va vedea, o va ști, o va respecta, o va aprecia și te va iubi pentru asta.

