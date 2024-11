Netflix spune adio experiențelor interactive! Majoritatea titlurilor vor dispărea definitiv de pe platformă

Netflix își retrage experiențele interactive care au permis, în ultimii ani, utilizatorilor să facă alegeri și să influențeze cursul poveștilor. Din cele 24 de titluri interactive lansate, doar patru vor supraviețui eliminării: Black Mirror: Bandersnatch, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend, Ranveer vs. Wild with Bear Grylls, și You vs. Wild. Astfel, platforma renunță la celelalte, inclusiv la producții precum Carmen Sandiego, Boss Baby, și Puss in Boots, într-o schimbare majoră de strategie.

Netflix a declarat că tehnologia care susținea aceste experiențe „și-a îndeplinit scopul, dar acum este limitativă”, explicând că își va concentra resursele tehnologice în alte direcții, mai ales în zona AI generativă. Recent, Netflix și-a închis și studioul dedicat dezvoltării de jocuri video AAA, sugerând că viitorul companiei nu se mai aliniază cu ambițiile inițiale în zona gaming-ului de înaltă performanță.

Compania pare să își regăsească succesul în zona jocurilor mobile, incluse gratuit în abonamentele standard și disponibile pe iOS și Android, cu titluri exclusive și populare, cum ar fi Hades și edițiile GTA Definitive. Însă, pentru ceea ce ar putea fi următoarea frontieră în „gaming,” Netflix își orientează acum atenția către AI. Mike Verdu, anterior șeful diviziei de gaming, a fost recent numit vicepreședinte al diviziei „GenAI for Games”, sugerând că viitorul Netflix în gaming va aduce experiențe alimentate de inteligență artificială, deschizând noi oportunități de interacțiune pentru utilizatori.

