Canalele Telegram ale principalelor instituții media rusești, blocate în Europa: "Au încălcat legile locale"

Accesul la canalele Telegram ale unor instituții media importante din Rusia, precum RIA Novosti, Izvestia, RT, Rossiya 1, Rossiyskaya Gazeta, Channel One și NTV, a fost restricționat pentru utilizatorii din Europa, conform unui raport DW.

Utilizatorii care încearcă să acceseze aceste canale primesc notificarea: „Acest canal nu este disponibil, deoarece a încălcat legile locale.”

Blocarea canalelor a fost raportată în Letonia, Lituania, Germania, Țările de Jos și Franța, potrivit publicației Meduza. Probleme similare au fost semnalate și în Polonia, Belgia, Elveția, Cehia, Grecia și Italia, scrie Telegram.

