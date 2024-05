Apollo, cele mai vechi băi din România, transformate în muzeu. Din cele 28 de băi, una este dedicată lui Eminescu, alta lui Ceaușescu FOTO

Într-un peisaj misterios și încărcat de istorie, în inima Stațiunii Băile Herculane, se ascunde un adevărat tezaur al trecutului: băile Apollo, despre care se spune că sunt locurile unde se îmbăiau chiar romanii care au poposit pe aceste meleaguri.

Supranumită altădată perla Banatului Montan, această stațiune este martora unei istorii lungi, care se întinde pe parcursul a aproape două milenii, încă de pe vremea Împăratului Traian.

Până nu demult, băile Apollo zăceau uitate sub povara nepăsării. Totuși, un om a avut curajul și viziunea de a transforma aceste ruine într-o atracție turistică deosebită. Iancu Dumitru, un fost ospătar, pasionat de istorie și artă, care avea o mică afacere cu suveniruri pe care le vindea în fața clădirii încărcate de istorie, a cerut proprietarului să-i dea voie să facă curățenie și să amenajeze un muzeu, un loc care să poată fi vizitat de turiști.

"Am realizat că aici este ceva inedit," mărturisește Iancu Dumitru. "Istoria fabuloasă a acestor locuri atrage mulți turiști! Cea mai mare satisfacție este mulțumirea oamenilor care vin aici și vizitează. În acest muzeu, am dorit să aducem la viață nu doar pietrele, ci și atmosfera autentică a acestei stațiuni din trecut. Am investit nu doar bani, ci și pasiune și dăruire în acest proiect," adaugă acesta.

După ce s-a înțeles cu proprietarul clădirii, Iancu Dumitru s-a apucat de curățenie și de amenajări. Suma investită în conservarea acestui sit istoric a fost una substanțială, câteva zeci de mii de euro, chiar dacă nu a făcut restaurări sau renovări. “Nu am făcut lucrări de construcții, doar am curățat și amenajat clădirea, ca să poată fi vizitată de turiști. Nici măcar o vopsea nu am dat, pentru că nu am vrut să stric nimic. Nu am vrut să se piardă nimic din farmecul de atunci,” spune Dumitru.

Muzeul Băile Apollo găzduiește acum o bogată colecție de exponate, care ilustrează istoria fascinantă a acestui loc. Vizitatorii pot explora 28 de băi mici construite de austrieci, băi ce datează din perioada de înflorire a stațiunii sub conducerea Imperiului Habsburgic. Fiecare baie are o anumită tematică, prezentată de Dumitru printr-un banner și fotografii de epocă. De asemenea, sunt expuse și alte artefacte care povestesc despre utilizarea și importanța apelor termale în tratamentele terapeutice ale vremurilor trecute.

Multe dintre băi sunt dedicate unor mari personalități ale românilor, despre care se spune că le-ar fi trecut pragul în perioada lor de glorie. Așa avem câte o baie dedicată Regelui Carol, Regelui Mihai sau chiar lui Eminescu, Păunescu sau Vadim Tudor.

Dumitru i-a dedicat o baie chiar și lui Ceaușescu. Spune că o merită deoarece toate marile hoteluri, lăsate acum în paragină, au fost construite pe vremea lui. Mai mult, reacția majorității celor care văd fotografia lui Ceaușescu la intrare într-una din băi l-a încurajat să o mențină.

“Foarte puțini sunt cei care mă consideră nostalgic sau comunist. Cei mai mulți care trec pe aici mă laudă că am avut curajul să pun poza lui și recunosc meritele pe care le-a avut în ridicarea acestei stațiuni. Toate marile hoteluri, tot ce s-a construit aici și acum e lăsat să se dărâme, a fost construit din ordinul lui,” explică Dumitru.

Vizitat de reprezentanta Regelui Charles

De-a lungul timpului, muzeul a atras atenția nu doar a turiștilor obișnuiți, ci și a unor personalități marcante, care au dorit să descopere și să se bucure de această comoară a patrimoniului românesc.

"Vizitele unor personalități de seamă, precum membri ai familiei regale sau ambasadori străini, au adus o recunoaștere internațională proiectului nostru și au subliniat importanța culturală și istorică a băilor Apollo. O reprezentantă a regelui Charles al Marii Britanii a vizitat și ea muzeul și mi-a spus că ce am făcut eu aici e extraordinar și că există posibilitatea ca fundația regelui să finanțeze, dacă dorim, restaurarea acestor băi," declară Dumitru.

Prin inițiativa sa, Iancu Dumitru a reușit să transforme o ruină uitată într-o comoară vie a patrimoniului cultural și istoric al României. Cu fiecare turist care pășește pragul muzeului său, el continuă să scrie istoria și să împărtășească povestea fascinantă a băilor Apollo din Băile Herculane. Dacă ajungeți în stațiune, faceți o vizită și la “muzeul” privat al lui Dumitru. Intrarea costă doar 15 lei, dar experiența este inedită.