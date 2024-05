Noua reclamă a Apple pentru iPad Pro stârnește furia artiștilor: „Distrugerea experienței umane” VIDEO

O reclamă Apple pentru noua tabletă iPad Pro, care arată o presă industrială care zdrobește literalmente un televizor, instrumente muzicale, cărți și multe altele a declanșat o reacție furioasă în rândul multora de la Hollywood și din alte industrii creative la adresa inteligenței artificiale.

Reclama, intitulată „Crush!”, arată o serie de diverse obiecte - inclusiv un recorder, un pian, o chitară, un televizor vechi, camere, o mașină de scris, cărți, cutii și tuburi de vopsea și o mașină de joc arcade clasică. — să fie comprimat în (voila!) noul iPad Pro. Spotul are coloana sonoră a piesei „All I Ever Need Is You” de Sonny și Cher.

„Imaginați-vă toate lucrurile pe care le va fi folosit pentru a crea”, a postat CEO-ul Apple, Tim Cook, pe X despre noul iPad Pro împreună cu anunțul.

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG