Apple crește prețul abonamentului TV+

Serviciul de streaming video deținut de Apple va costa cu 30% mai mult pe lună.

Apple TV+ va costa 13 dolari, de la 10 dolari. Membrii vor plăti prețul majorat cu ocazia primei reînnoiri automate a abonamentului.

Scumpirea nu afectează prețul pachetului Apple One, care grupează mai multe servicii Apple, inclusiv TV+.

Într-un comunicat, Apple justifică scumpirea prin investițiile pe care le face în extinderea conținutului și amintește că TV+ suportă Family Sharing, ceea ce înseamnă că poate fi partajat cu până la șase rude - ceva ce la serviciile concurente a devenit de domeniul trecutului.

Doar în recentul film F1, cu Brad Pitt în rol principal, Apple a investit undeva între 200 și 300 de milioane de dolari, dar a și reușit să câștige la Box Office în jur de 600 de milioane de dolari.

Apple TV+ s-a diferențiat de Netflix și alte servicii concurente printr-o calitate ridicată a conținutului, în ciuda unui număr mai mic de titluri. Severance, The Studio, The Morning Show și Slow Horses se numără printre producțiile originale apreciate atât de abonați, cât și de critici.

În mod bizar, serviciul nu este încă disponibil în România, deși poate fi contractat în numeroase țări, inclusiv în mai multe țări vecine.

