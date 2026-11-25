Apple a eliminat aplicația Talkie din App Store, după ce o investigație jurnalistică a descoperit conversații sexualizate și comportamente abuzive ale personajelor generate cu inteligență artificială. Platforma, dezvoltată de o companie chineză, permite utilizatorilor să discute cu personaje virtuale care pot simula inclusiv relații romantice.

Investigația realizată de ABC News și The Bureau of Investigative Journalism a documentat experiențele mai multor familii ai căror copii au folosit aplicația. O mamă din Australia a descoperit că fiica sa de 12 ani purta conversații cu un personaj AI care alterna insultele cu declarații afective și mesaje posesive.

Deși Talkie este clasificată pentru persoane de peste 18 ani, datele autorităților australiene arată că aproximativ 50.000 de copii cu vârste între 10 și 17 ani au folosit serviciul. Aplicația poate fi accesată și din browser, unde verificarea vârstei se limitează la introducerea unei informații declarate de utilizator.

Problema nu privește doar conținutul nepotrivit. Documente interne ale companiei indică faptul că sistemele AI sunt concepute pentru a menține utilizatorii implicați emoțional și pentru a prelungi conversațiile.

Cum sunt folosite relațiile virtuale pentru a ține utilizatorii în aplicație

Talkie este administrată de SUBSUP, o subsidiară din Singapore a companiei chineze MiniMax. Platforma oferă numeroase personaje virtuale, inclusiv parteneri romantici, cu care utilizatorii pot comunica prin mesaje.

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Potrivit documentelor analizate de jurnaliști, utilizatorii Talkie și ai versiunii chineze Xingyie petrec în medie peste 70 de minute zilnic în aplicație. Inginerii companiei au observat că durata conversațiilor crește atunci când oamenii dezvoltă o legătură emoțională stabilă cu personajele.

Instrucțiunile publicate de MiniMax pe GitHub încurajau chatboții să adopte comportamente apropiate, protectoare și posesive. În materialele promoționale apăreau inclusiv mesaje care simulau gelozia.

Investigația ridică și întrebări despre confidențialitatea conversațiilor. Deși Talkie le prezenta drept private, documente și brevete ale companiei descriu metode prin care asemenea interacțiuni pot contribui la antrenarea modelelor AI. Nu a fost stabilit însă că toate conversațiile utilizatorilor Talkie au fost folosite în acest scop.

MiniMax nu a răspuns solicitărilor de comentarii transmise de ABC.

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