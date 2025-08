Apple pregătește o lansare istorică. Câte modele de iPhone ar putea apărea în 2027?

Deși ne despart încă două luni de prezentarea oficială a gamei iPhone din 2025, ochii analiștilor s-au mutat deja mult mai departe în viitor. Într-un val de speculații care pare să capete tot mai multă încredere, 2027 ar putea fi anul în care Apple va organiza nu unul, ci două evenimente majore pentru a lansa un total de șase modele noi de iPhone, cea mai amplă gamă prezentată vreodată de companie.

Informațiile provin de pe platforma chineză Weibo, unde sursa cunoscută sub numele Instant Digital, cu un istoric respectabil în privința scurgerilor de informații din ecosistemul Apple, susține că utilizatorii vor putea alege dintre „șase noi modele” în acel an. Cum anume vor fi împărțite lansările și ce va conține fiecare gamă rămâne deocamdată sub semnul întrebării.

iPhone pliabil, două evenimente și o strategie în schimbare

Speculațiile s-au intensificat după ce PhoneArena a interpretat datele, sugerând că Apple ar putea împărți lansările în două etape: o primă rundă cu trei modele în toamnă, urmată de alte trei în primăvara anului următor. Între aceste apariții, și-ar putea face loc și mult așteptatul iPhone Fold, primul model pliabil din istoria companiei.

Totuși, analiștii sunt sceptici. Ar fi puțin probabil ca Apple să reducă drastic gama principală de toamnă la doar două modele standard și să adauge un pliabil în loc, ceea ce ar fi o mutare complet atipică pentru filozofia Apple de lansare. Mai realist pare scenariul în care pliabilul va fi lansat separat în 2026, urmat apoi, în 2027, de o extindere semnificativă a ofertei.

În prezent, compania are cinci modele active în portofoliul de smartphone-uri: cele patru modele lansate toamna și un iPhone economic – fostul SE, redenumit iPhone 16E – introdus discret, fără un eveniment dedicat. În 2025 se așteaptă deja schimbări majore, printre care înlocuirea versiunii Plus cu un model numit iPhone 17 Air și o redesenare semnificativă a liniei de produse.

