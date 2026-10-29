Apple a actualizat iMac-ul de 24 de inci cu noul procesor M6, păstrând designul subțire și colorat, dar schimbând serios ceea ce se află la interior. Noul model este mai rapid, aduce conectivitate modernă și pune mult mai mult accent pe rularea locală a funcțiilor de inteligență artificială.

iMac M6 va fi disponibil în șapte culori și păstrează ecranul Retina 4.5K de 24 de inci, cu luminozitate de 500 de niți și suport pentru gama cromatică P3. Pentru anumite configurații există și varianta nano-texture, destinată spațiilor în care reflexiile pot deveni deranjante.

Cea mai mare schimbare este însă procesorul M6, care poate fi configurat cu până la 12 nuclee CPU și 12 nuclee GPU. Apple spune că, în anumite aplicații, noul iMac poate fi de până la 18 ori mai rapid decât modelele vechi cu procesoare Intel.

Ads

Saltul cel mai mare este în aplicațiile AI

Pentru utilizatorii care rulează modele AI direct pe computer, diferența față de generațiile anterioare este și mai mare. Apple promite performanțe de până la 12 ori mai bune decât pe iMac-urile cu M1 și de până la cinci ori mai bune decât pe cele cu M4, în anumite sarcini realizate în LM Studio.

Procesorul include un Dual 16-core Neural Engine și acceleratoare neuronale integrate în nucleele grafice. Acestea sunt folosite pentru procesarea locală a modelelor AI, fără ca datele să fie trimise permanent către servere externe.

Și partea grafică a primit un upgrade. Apple indică performanțe de până la două ori mai bune decât pe M4 în anumite aplicații de editare foto și în jocurile care folosesc ray tracing.

Memoria unificată are o lățime de bandă de până la 170 GB/s, iar stocarea SSD poate ajunge la viteze de citire și scriere de până la două ori mai mari decât generația precedentă.

Noul iMac trece și la Wi-Fi 7 și Bluetooth 6. Configurația superioară poate avea Ethernet de 2,5 Gbps, patru porturi Thunderbolt 4 și suport pentru două monitoare externe 6K.

Ads

Camera frontală are 12 MP și suportă Center Stage și Desk View, iar partea audio este asigurată de șase difuzoare și trei microfoane. Sunt disponibile și Spatial Audio și Dolby Atmos.

iMac M6 vine cu macOS 27 Golden Gate, unde Apple extinde funcțiile de inteligență artificială în Siri, Spotlight, Safari și Shortcuts. Visual Intelligence poate analiza informațiile afișate pe ecran, iar Siri poate folosi context din mesaje, e-mailuri și fotografii.

Nu toate funcțiile Apple Intelligence vor fi însă disponibile în toate limbile. La lansare, limba română nu se află printre limbile acceptate oficial. Prețurile în SUA pornesc de la 1.499 de dolari pentru versiunea cu 10 nuclee CPU și 10 nuclee GPU. Varianta cu 12 nuclee CPU și 12 nuclee GPU începe de la 1.699 de dolari.

Ads