Apple investește în energie verde în Europa. România, inclusă pe lista țărilor cu noi parcuri eoliene și solare

Romania ar putea avea cel mai mare parc eolian din Europa FOTO Pixabay

Gigantul american Apple a anunțat extinderea semnificativă a proiectelor sale de energie regenerabilă în Europa, cu investiții în Grecia, Italia, Letonia, Polonia și România. Inițiativa face parte din planul companiei de a deveni neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2030, prin programul „Apple 2030”.

Noile proiecte vor adăuga 650 de megawați de capacitate de energie regenerabilă în rețelele europene, suficiente pentru a genera peste 1 milion de megawați-oră de electricitate curată până la finalul deceniului. În total, investițiile susținute de Apple ar urma să mobilizeze peste 600 de milioane de dolari în finanțări private, potrivit comunicatului companiei.

România, parte a planului european al Apple

În România, Apple intenționează să achiziționeze energie de la un parc eolian de 99 MW aflat în construcție în județul Galați, proiect dezvoltat de compania suedeză OX2 în parteneriat cu Nala Renewables. Acordul pe termen lung face parte dintr-un set de contracte prin care Apple își propune să acopere energia consumată de clienții europeni pentru încărcarea și folosirea dispozitivelor sale.

În Polonia, o țară cu una dintre cele mai poluante rețele energetice din Europa, compania a facilitat construcția unei centrale solare de 40 MW, dezvoltată de Econergy, care urmează să fie conectată la rețea în lunile următoare. În Grecia, Apple a semnat un acord de achiziție a energiei de la un proiect solar de 110 MW deținut de HELLENiQ ENERGY, deja operațional.

Apple sprijină și dezvoltarea unui portofoliu mixt de 129 MW de proiecte solare și eoliene în Italia, primul dintre acestea (o centrală solară din Sicilia) urmând să devină funcțional în curând. În Letonia, compania a semnat unul dintre primele contracte de achiziție corporativă de energie verde din istoria țării, pentru o centrală solară de 110 MW construită de European Energy.

În Spania, un alt proiect de 131 MW din Segovia, dezvoltat de ib vogt, a devenit deja operațional la începutul acestui an.

„Până în 2030, ne dorim ca utilizatorii noștri să știe că energia folosită pentru a-și încărca iPhone-ul sau pentru a-și porni Mac-ul este provenită din resurse regenerabile”, a declarat Lisa Jackson, vicepreședinte Apple pentru mediu și politici sociale. Potrivit acesteia, proiectele europene reprezintă un pas important în direcția atingerii obiectivelor climatice ale companiei.

O strategie ambițioasă, dar și o provocare

Apple afirmă că utilizarea produselor sale (adică energia necesară pentru încărcarea și alimentarea dispozitivelor) a reprezentat aproximativ 29% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră generate de companie în 2024. Pentru a reduce acest impact, Apple finanțează proiecte de energie verde în zone unde rețelele depind încă de surse fosile.

Criticii notează însă că o parte semnificativă din aceste investiții nu reprezintă energie produsă direct de Apple, ci contracte de achiziție prin care compania compensează consumul de energie al utilizatorilor săi.

„Proiectele noastre din Europa ne ajută să avansăm către obiectivul Apple 2030, dar și să susținem comunități sănătoase și economii stabile”, a transmis compania în comunicat.

În prezent, Apple și partenerii săi susțin peste 19 gigawați de energie regenerabilă la nivel global, folosită pentru alimentarea operațiunilor proprii și a lanțului de producție.

