iPhone 16 ar fi apărut deja pe internet: Schimbări interesante și noi caracteristici dezvăluite într-un nou videoclip VIDEO

Popularul canal de YouTube Unbox Therapy pretinde că a obținut dispozitivele fiecărui model din noua gamă, oferindu-ne o privire în avanpremieră asupra unor modificări.

Unbox Therapy susține că dispozitivele sunt unități nefuncționale care au circulat probabil printre producătorii de carcase din China. Aceste unități sunt create pentru a permite producătorilor să proiecteze carcase conform specificațiilor exacte ale telefoanelor care urmează să fie lansate. Cu toate acestea, există riscul ca aceste unități să ajungă în mâinile publicului, oferind astfel indicii despre noile modele.

Modificări vizibile la camere și dimensiuni

Pe modelele iPhone 16 și iPhone 16 Plus, pare că se va întoarce bump-ul camerei în stil iPhone X, plasând cele două lentile într-o aliniere verticală, spre deosebire de aranjamentul diagonal găsit pe iPhone 15 și iPhone 15 Plus. În ceea ce privește dimensiunile și specificațiile, modelele iPhone 16 și iPhone 16 Plus par foarte asemănătoare cu predecesoarele lor.

Pe de altă parte, modelele iPhone 16 Pro și iPhone 16 Pro Max ar putea câștiga aproximativ 3mm în înălțime. De asemenea, Unbox Therapy crede că iPhone 16 și iPhone 16 Plus ar putea veni într-o nouă culoare roz pal.

Buton nou și funcții adiționale

Videoclipul menționează prezența unui nou buton pe partea dreaptă a fiecărui dispozitiv, sub butonul de blocare. Unbox Therapy speculează că acesta ar putea fi un „buton dedicat pentru Apple Intelligence.” În plus, pare că iPhone 16 și iPhone 16 Plus ar putea avea butonul Action, care anterior era limitat la modelele Pro.

