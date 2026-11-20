Apple ar putea reveni la titan pentru construcția viitoarelor sale telefoane premium, după ce a renunțat la acest material în favoarea aluminiului pe unele generații recente. Informațiile apărute în China sugerează că iPhone 20, modelul pregătit pentru aniversarea a 20 de ani de la lansarea primului iPhone, ar putea primi o carcasă cu un design diferit de cel actual.

Noua generație este așteptată în 2027, anul în care se împlinesc două decenii de la prezentarea primului iPhone, în 2007. Apple nu a confirmat însă numele comercial al dispozitivului sau materialele pe care intenționează să le folosească.

De ce ar putea Apple să revină la titan

Potrivit zvonurilor, compania testează un design care pune accent pe un profil mai subțire și pe margini rotunjite. Unele informații indică inclusiv posibilitatea introducerii unui ecran curbat pe toate cele patru laturi, o schimbare vizibilă față de aspectul modelelor actuale.

Primele randări neoficiale sugerează că viitorul telefon ar putea semăna mai mult cu iPhone Air decât cu seria iPhone 18, în special prin forma carcasei și prin modul în care ecranul se integrează în aceasta.

Titanul a fost folosit anterior de Apple pe modelele iPhone Pro, fiind apreciat pentru rezistența sa și pentru posibilitatea realizării unor structuri solide cu o greutate relativ redusă.

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Materialul are însă și dezavantaje. Este mai costisitor și mai dificil de prelucrat decât aluminiul, ceea ce poate complica procesul de fabricație.

O eventuală revenire la titan ar putea avea legătură cu noua construcție a telefonului, mai ales dacă Apple urmărește să combine un profil subțire cu o carcasă suficient de rigidă.

Totuși, folosirea acestui material nu garantează automat un dispozitiv mai ușor sau mai rezistent. Rezultatul depinde și de dimensiunile telefonului, de structura internă și de modul în care sunt îmbinate componentele.

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