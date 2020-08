Apple a anuntat ca noua generatie de iPhone urmeaza sa fie lansata in toamna

Directorul financiar al Apple, Luca Maestri, a comunicat investitorilor ca iPhone-urile din acest an vor fi lansate mai tarziu decat de obicei. Executivul companiei americane spune ca va fi vorba de o intarziere de cateva saptamani.De regula, iPhone-urile noi intra pe piata in luna septembrie, cel putin in tarile aflate in primul val. In functie de cate saptamani inseamna termenul indicat in acest caz, anul acesta, noile iPhone-uri ar putea intra pe piata incepand cu octombrie.Desi Maestri nu a intrat in amanunte privind cauzele intarzierii, acesta pare sa confirme zvonurile care circula de mai multe luni. Partenerii Apple inca mai au anumite probleme privind productia si livrarea componentelor, probleme cauzate de pandemie.Este pentru prima oara cand o intreaga generatie de iPhone-uri ajunge pe piata cu intarziere. Pana acum, doar anumite modele, precum iPhone X sau iPhone XR, au fost lansate mai tarziu decat restul modelelor din serie.Pentru investitorii Apple, amanarea inseamna ca veniturile care intrau pana acum in luna septembrie, se vor regasi, de data asta, in contabilitatea din ultimul trimestru al anului.iPhone-urile din acest an vor fi primele smartphone-uri cu 5G ale companiei americane, care se numara printre putinii producatori care inca nu au pe piata astfel de device-uri.