Apple a dat in judecata Motorola

Apple a dat in judecata compania rivala Motorola, pe motiv ca smartphone-urile sale, ce ruleaza pe baza sistemului de operare Droid, ar fi "furat" tehnologii folosite in iPhone.
Reprezentantii Apple sustin ca Motorola folosesc cu intentie programul pentru touchscreen si alte tehnlogii inventate de Apple, relateaza Reuters.
"Activitatile Motorola au cauzat si vor continua sa cauzeze daune iremediabile pentru Apple", se arata in declaratia Apple, depusa la un tribunal din statul american Winsconsin.
La randul lor, oficialii Motorola sustin ca firma detine unul din cele mai mari si importante portofolii de brevete de inventie din industria telecomunicatiilor, pe care le vor apara.
La inceputul lunii octombrie, Motorola daduse in judecata Apple, tot din cauza patentelor pentru software.