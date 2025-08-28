Apple a dat in judecata Motorola

Autor: Teodora Bodeanu
Luni, 01 Noiembrie 2010, ora 11:10
1607 citiri
Apple a dat in judecata Motorola
Foto: Daylife

Apple a dat in judecata compania rivala Motorola, pe motiv ca smartphone-urile sale, ce ruleaza pe baza sistemului de operare Droid, ar fi "furat" tehnologii folosite in iPhone.

Reprezentantii Apple sustin ca Motorola folosesc cu intentie programul pentru touchscreen si alte tehnlogii inventate de Apple, relateaza Reuters.

"Activitatile Motorola au cauzat si vor continua sa cauzeze daune iremediabile pentru Apple", se arata in declaratia Apple, depusa la un tribunal din statul american Winsconsin.

La randul lor, oficialii Motorola sustin ca firma detine unul din cele mai mari si importante portofolii de brevete de inventie din industria telecomunicatiilor, pe care le vor apara.

La inceputul lunii octombrie, Motorola daduse in judecata Apple, tot din cauza patentelor pentru software.

Samsung extinde One UI: de acum și alte dispozitive și gadget-uri primesc 7 ani de actualizări
Samsung extinde One UI: de acum și alte dispozitive și gadget-uri primesc 7 ani de actualizări
Samsung își ține promisiunea legată de actualizările software la un nou nivel. După ce a anunțat că telefoanele și tabletele sale vor beneficia de 7 ani de update-uri, iar ulterior a...
Google aduce o revoluție în editarea foto cu noua versiune Gemini. Ce știe acum să facă AI-ul gigantului tech
Google aduce o revoluție în editarea foto cu noua versiune Gemini. Ce știe acum să facă AI-ul gigantului tech
Google a lansat o actualizare majoră pentru chatbot-ul său AI, Gemini, care promite să schimbe modul în care sunt editate fotografiile. Noua funcție, denumită Gemini 2.5 Flash Image, le...
#apple iphone, #smartphone Motorola, #proces Apple Motorola , #iPhone
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Sentinele CCTV. O drona ruseasca, de recunoastere, a aterizat in Ucraina, pentru reincarcare. "Este o schimbare a tacticii"
a1.ro
George Vornicu a cerut-o in casatorie pe Ionela Cosa la Insula Iubirii. Concurentul ardea de nerabdare: "Un minut n-am putut sa mai stau"
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a hotarat: pune pe masa pentru Louis Munteanu o suma fara precedent in istoria SuperLigii

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Samsung extinde One UI: de acum și alte dispozitive și gadget-uri primesc 7 ani de actualizări
  2. Google aduce o revoluție în editarea foto cu noua versiune Gemini. Ce știe acum să facă AI-ul gigantului tech
  3. Conferențiar universitar: "Pumnul primit de livratorul nepalez, pe motiv că ne invadează țara, e un pumn adresat puținelor soluții de dezvoltare pe care le are România"
  4. Tesla își începe aventura globală cu Cybertruck: prima oprire, Coreea de Sud
  5. Apple pregătește o revenire neașteptată: Touch ID ar putea fi resuscitat odată cu primul iPhone pliabil
  6. Aerul este încă afectat în mai multe zone din București, după incendiul de la „Dragonul Roșu”. Recomandări din partea autorităților
  7. Record de țigări ilegale cumpărate de români. Explozia prețurilor, printre principalele motive
  8. Transelectrica majorează tariful pentru achiziția serviciilor de sistem, citând „deviații de la prognoză”. Traducerea: compania nu prevăzuse noile condiții economice
  9. România va găzdui cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume. Anunțul ministrului Economiei VIDEO
  10. Reprezentanții agenției de rating Moody's continuă să bată la ușa guvernului. Strâns cu ușa, Bolojan recunoaște o criză bugetară, dar promite și o soluție