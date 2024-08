Apple a fost pentru putin timp cea mai valoroasa companie din lume

La doar o zi dupa ce Apple a raportat un profit trimestrial istoric, compania a depasit gigantul petrolier ExxonMobil, devenind, pentru scurt timp, cea mai valoroasa companie din lume, valoarea sa de piata atingand 419 miliarde de dolari.

In sedintele bursiere de miercuri, actiunile companiei din California au crescut cu aproape 8%, marorand valoarea de piata la 419 miliarde de dolari, potrivit Economic Times.

Valoarea actiunilor Exxon a scazut cu 2%.

Apple a incheiat ziua in crestere cu 6,3%, o actiune valorand 446,66 de dolari.

Cu toate acestea, compania petroliera si-a recastigat pozitia numarul 1 la inchiderea bursei, capitalizand in total 418 miliarde de dolari, spre deosebire de Apple, care a capitalizat 415 miliarde.

Apple a depasit pentru prima oara Exxon in luna august a anului 2011, insa a revenit pe locul 2 de atunci.

Intr-unul din cele mai profitabile trimestre pentru orice companie americana, profitul net al Apple s-a dublat in ultimele trei luni ale lui 2011, la 13,06 miliarde de dolari, datorita vanzarilor puternice de iPhone, iPad si Macintosh.

Compania a inregistrat un venit record de 46,33 de miliarde de dolari in ultimul trimestru al anului trecut, in comparatie cu doar 26,74 de miliarde in 2010.

