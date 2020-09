Apple pregateste 75 de milioane de iPhone-uri 5G, alaturi de ceasuri si iPad-uri noi

Compania anticipeaza ca livrarile iPhone-urilor de generatie viitoare vor urca pana la 80 de milioane de unitati, potrivit unor persoane apropiate situatiei.Apple intentioneaza sa lanseze in octombrie patru noi modele de telefoane 5G, cu un design diferit si o gama mai larga de marimi de ecrane, au spus persoanele.In cadrul improspatarii ofertei de produse, Apple pregateste un nou iPad Air, cu un ecran edge-to-edge de tipul celui al iPad Pro, doua versiuni noi ale Apple Watch si primele casti peste urechi ale sale in afara brandului Beats. Este in lucru si un speaker HomePod mai mic. Un purtator de cuvant al Apple a refuzat sa comenteze.Actiunile furnizorilor Apple au crescut marti. Titlurile Taiwan Seciconductor Manufacturing si ale LG Display au inchis in urcare cu 2%, cele ale furnizorului de lentile Largan Precision cu 4,1%, iar titlurile companiei Goertek, care asambleaza casti, cu 2,1%.In timp ce epidemia de Covid-19 a afectat economia globala si a intrerupt lanturile de aprovizionare, Apple a inregistrat o cerere puternica pentru dispozitivele iPhone, iPad si computerele Mac din partea oamenilor care lucreaza si studiaza de la distanta. Veniturile generate de iPhone-uri au depasit cu mult asteptarile analistilor de pe Wall Street in cel mai recent trimestru. Dispozitivul genereaza in continuare aproape jumatate din vanzarile Apple, care de multe ori depasesc o pondere de 60% din total in sezonul de vacanta. Actiunile Apple au crescut cu 76% in acest an, aceasta devenind astfel prima companie americana care a depasit o valoare de piata de 2.000 de miliarde de dolari.Cele patru telefoane noi vor include pentru prima oara doua modele de baza si doua modele high-end si toate vor avea afisaje OLED cu culori si o claritate imbunatatite. Cele doua iPhone-uri de baza vor veni intr-o noua dimensiune, de 5,4 inci si o optiune de 6,1 inci, in timp ce dispozitivele Pro vor oferi posibilitatea de a alege intre un ecrande 6,1 inci sau un ecran mai mare, de 6,7 inci, care va fi cel mai mare model de iPhone introdus vreodata de Apple.Toate noile smartphone -uri vor avea designuri actualizate cu margini patrate similare cu iPad Pro, iar telefoanele de ultima generatie vor continua sa foloseasca margini din otel inoxidabil fata de laturile din aluminiu pentru variantele mai ieftine. Compania planuieste, de asemenea, o optiune de culoare albastru inchis pe modelele Pro pentru a inlocui Green Midnight din linia iPhone 11 Pro 2019.Cel putin versiunea cea mai mare dintre telefoanele Pro va avea aceeasi camera LIDAR ca cel mai recent iPad Pro, care permite aplicatiilor cu realitate augmentata sa inteleaga mai bine mediul inconjurator. Printre cele mai semnificative imbunatatiri ale noilor telefoane se va numara noul procesor A14, care imbunatateste viteza si eficienta energetica.Unii angajati ai Apple care testeaza noile dispozitive considera ca noul ecran de 6,7 inci este una dintre cele mai notabile imbunatatiri din acest an, au spus persoane apropiate situatiei. Cativa testeri au descoperit, de asemenea, ca unele dintre retelele 5G actuale nu imbunatatesc prea mult viteza conexiunii, au adaugat oamenii.Apple intentioneaza sa livreze telefoanele de nivel inferior mai devreme decat dispozitivele Pro, potrivit persoanelor familiarizate cu strategia de lansare esalonata.In timpul unei conferinte recente, Apple a declarat ca noile iPhone-uri vor fi livrate cu "cateva saptamani" mai tarziu decat modelele de anul trecut, care au inceput sa fie livrate pe 20 septembrie.Lansarea din acest an va avea loc cel mai tarziu, dupa ce din noiembrie 2017, cand a fost introdus pe piata iPhone.Proiectarea iPhone-urilor din acest an si multe functii au fost finalizate inainte de raspandirea Covid-19, dar pandemia a creat probleme pentru testarea finala si a intarziat inceperea productiei cu cateva saptamani. In timp ce noile iPhone-uri nu vor fi livrate pana mai tarziu, software -ul iOS 14 al Apple va fi disponibil in septembrie, potrivit surselor.Noua gama Apple Watch va include un succesor al Apple Watch Series 5 si un inlocuitor pentru seria 3, care va concura cu dispozitive de fitness cu costuri mai mici, precum cele de la Fitbit Inc.HomePod-ul mai mic va ajuta Apple sa-si reia strategia de dezvoltare pe piata dispoitivelor smart destinate locuintelor, la un pret mai mic, desi cu mai putine difuzoare in interiorul dispozitivului decat modelul actual de 299 de dolari. In timp ce primul HomePod a fost laudat pentru calitatea audio, consumatorii au criticat functionalitatea limitata a Siri si pretul.Apple a dezvoltat, de asemenea, o noua caseta Apple TV cu un procesor mai rapid pentru jocuri imbunatatite si o telecomanda actualizata, insa dispozitivul ar putea sa nu fie livrat pana anul viitor, potrivit unor persoane familiarizate cu dezvoltarea sa. Compania lucreaza la o functie pentru noua telecomanda similara cu Find My iPhone, care ar face accesoriul TV mai usor de gasit. Un alt produs al companiei in curs de dezvoltare se numeste AirTags, conceput pentru localizarea articolelor fizice, care vor fi echipate cu o husa de transport din piele, a raportat Bloomberg News.