Apple pregateste un iPhone cu Windows Mobile

Exista zvonuri, in industria IT americana, conform carora Apple pregateste un iPhone pe care sa ruleze Windows Mobile.

Se pare ca Apple pregateste un iPhone CDMA pentru Verizon Wireless, care sa permita rularea sistemului de operare concurent, conform Engadget.

Lansarea telefonului ar urma sa fie anuntata oficial anului viitor si probabil va fi gata pentru a rula Windows Mobile 7.

Apple a intentionat initial sa lanseze iPhone-ul in reteaua Verizon Wireless insa acest lucru nu s-a mai intamplat. De asemenea, tot in sprijinul acestui zvon sta si faptul ca tehnologia CDMA, desi depasita, se bucura inca de simpatie in randul publicului american.

