iPhone 6 si iPhone 6 Plus schimba moda: Ce anunt au facut producatorii de blugi

iPhone 6 si iPhone 6 Plus ar putea da startul la o noua revolutie in moda: vor avea toti blugii buzunare mari?

Producatorii de astfel de articole de imbracaminte iau in calcul modificari importante, scrie TechNewsWorld.

Companii precum American Eagle, Levi's, L.L.Bean, J.Crew, Lee Jeans si Uniqlo se gandesc sa creasca dimensiunea buzunarelor pentru ca noile smartphone-uri de la Apple, care au ecrane de pana la 5,5 inchi, sa incapa fara probleme.

"E ceva ce ne-a interesat de multa vreme. Vrem sa facem hainele sa fie cat mai confortabile si suntem siguri ca vom aplica aceste modificari la un moment dat", a precizat un purtator de cuvant al companiei Uniqlo.

Similar, cei de la Levi's au precizat ca "iubim Apple si il iubim pe Steve Jobs", care sustin ca deviza companiei este sa creeze produse care sa faca viata oamenilor mai buna.

American Eagle noteaza intr-un comunicat ca "buzunarele pentru blugii barbatilor sunt deja potrivite telefoanelor de dimensiuni mari, incluzand si iPhone 6 si iPhone 6 Plus".

Totusi, exista unele modele care nu sunt potrivite pentru telefoanele de mari dimensiuni, astfel ca va fi interesant de observat daca producatorii de haine vor putea face aceste modificari fara sa compromita imaginea brandului sau calitatea produselor, arata sursa citata.

De remarcat este faptul ca smartphone-urile uriase exista de cativa ani pe piata, insa ele nu au reusit sa starneasca astfel de reactii din partea companiilor de imbracaminte.

iPhone 6 Plus se indoaie: Prima declaratie oficiala de la Apple

Declaratiile vin la scurt timp dupa scandalul care a luat amploare in domeniul online, dupa ce cativa utilizatori s-au plans ca iPhone 6 Plus s-a indoit in buzunar.

Ulterior, un utilizator a postat pe YouTube un videoclip in care arata ca telefonul poate fi indoit cu mainile goale.

In replica, Apple a precizat ca au fost facute pana acum doar 9 plangeri si ca va inlocui produsele care s-au deteriorat din cauze externe.