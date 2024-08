Motivul pentru care lansarea iPhone 6 ar putea fi amanata

Lansarea noului iPhone 6 ar putea fi amanata din cauza exploziei care a avut loc, sambata, la o uzina metalurgica din estul Chinei, incident in urma caruia 75 de persoane si-au pierdut viata.

In urma incidentului in care alti 186 de oameni au fost raniti, productia a fost intrerupta la alte uzine asemanatoare, ceea ce ar putea duce la amanarea datei de lansare a noului smartphone de la Apple, scrie New York Post.

Tragedie la o fabrica din China: zeci de morti, peste o suta de raniti

In urma tragediei, Administratia Nationala a Sigurantei Muncii a trimis oficiali sa inspecteze fabrici similare din zona, inclusiv Foxconn - un lant de aprovizionare important al Apple.

Smartphone-ul Apple este fabricat din aliaj de aluminiu, care trebuie lustruit la fabrici precum Foxconn.

Apple lanseaza iPhone 6 mai devreme decat era prevazut

Dezvaluiri despre iPhone 6: Apple intampina probleme de fabricatie

iPhone 6 este programat sa apara pe piata la jumatatea lunii octombrie, insa gigantul american urmeaza sa anunte o noua data de lansare in luna septembrie.

Ads