Noile iPhone-uri, vandute fara incarcatoare. Un alt accesoriu standard lipseste din cutiile furnizate de Apple

Analistul Ming-chi Kuo este convins ca, anul acesta, din cutia cu care va fi livrat noul iPhone, vor lipsi doua piese importante, care au insotit mereu smartphone -urile Apple pana acum.Compania americana nu va mai include in pachet castile EarPods. Este o decizie strategica din partea Apple, care incearca astfel sa creasca vanzarile de AirPods, sperand ca utilizatorii se vor indrepta catre unul din modelele de casti fara fir ale companiei.De asemenea, iPhone-urile de anul acesta nu vor veni impreuna cu adaptorul necesar incarcarii, ca pana acum, ci doar cu cablul pe care utilizatorii il pot folosi pentru a alimenta telefonul de la un PC sau o priza cu USB. Ori pot cumpara separat un incarcator, adaugand alti bani la pretul de achizitie al smartphone-ului.La fel ca in cazul castilor, Apple isi poate rotunji veniturile prin vanzarea separata a incarcatoarelor.Insa, mai exista un avantaj. Prin eliminarea celor doua accesorii, pachetul va deveni mai mic si mai usor, iar in acelasi transport vor avea loc mai multe telefoane . Astfel, Apple poate reduce costurile de livrare pentru noile iPhone-uri.Conform analistului Chinez, decizia Apple are la baza cresterea costurilor de productie generata de trecerea la 5G. iPhone-urile de anul acesta vor si primele cu noul standard.