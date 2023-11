Noul iPhone 6, un telefon uimitor, schimbat radical?

Noul model de smartphone marca Apple va avea caracteristici diferite fata de modelele precedente si va avea trasaturi pe care multi utilizatori si le doreau de mult.

Conform noilor informatii, modelul de ecran de care iPhone 6 va dispune va fi diferit. In plus, culorile in care va fi disponibil noul telefon vor fi mai multe, iar ecranul va avea doua dimensiuni, in functie de preferintele utilizatorilor, scrie Inquisitr.

Noul tip de ecran este acum in teste, tehnologia fiind oferita de cei de la Innolux. Reactia la atingere va fi mai buna decat la alte modele, iar performantele optice urmeaza a fi superioare fata de ceea ce a existat pana acum.

In clipa de fata, modelul iPhone 5 are unele probleme cu afisajul, potrivit utilizatorilor care au semnalat erori legate de interferenta si de reactia telefonului la atingere.

Viitorul model va beneficia si de culorile roz, galben, albastru, alb si argintiu.

In privinta dimensiunii ecranului, se pare ca el va fi de 3,5 sau de 4 inchi, in functie de preferinta.

Cei din domeniu se asteapta ca noul model sa fie lansat in iunie 2013. Lansarea nu se va lasa mult asteptata, deoarece telefoanele cu sistemul de operare Android au inceput sa stirbeasca din suprematia gigantului Apple pe aceasta piata.