Premiera nedorita de Apple: Primul declin al vanzarilor de iPhone-uri din istorie

Apple ar putea fi interesata de o achizitie mare pentru a rezolva problemele din ultima vreme, a sugerat directorul general al companiei, Tim Cook, dupa ce gigantul IT a raportat marti primul declin din istorie al vanzarilor de iPhone-uri si prima scadere a veniturilor din ultimii 13 ani, in trimestrul al doilea fiscal.

Cook a spus ca Apple a cumparat 15 companii in ultimele patru trimestre, dar achizitiile nu au fost suficient de importante pentru a informa investitorii in mod special despre acestea, relateaza MarketWatch, preluata de News.ro.

Apple si-a propus sa-ti vanda cate un iPhone nou o data la 3 ani

Situatia s-ar putea schimba insa, avand in vedere ca directorul Apple a precizat ca este deschis pentru achizitii.

"Cautam in piata lucruri care ar putea sa completeze ceea ce facem astazi, care sa ne permita sa intram intr-o categorie care ne intereseaza. Am cumpara in mod sigur ceva mai mare decat am facut-o pana acum", a spus Cook.

Apple nu a facut pana acum achizitii mari, mai ales comparativ cu alti giganti IT, precum Alphabet, Cisco Systems sau Facebook.

Cea mai mare achizitie din istoria Apple a fost cumpararea pentru 3 miliarde de dolari a producatorului de casti Beats Electronics, in 2014.

Analistii sustin ca ar fi un pas indraznet.

"Nu au mai afirmat public acest lucru, astfel ca situatia s-ar putea schimba", a apreciat Jan Dawson, analist la JackDaw.

Premiere nedorite de Apple

Apple a inregistrat primul declin al vanzarilor de iPhone-uri si prima scadere din ultimii 13 ani a veniturilor in al doilea trimestru fiscal, pe fondul unei piete tot mai saturate, iar actiunile companiei au coborat cu circa 8% in urma rezultatelor, astfel ca a pierdut 46 de miliarde de dolari din capitalizarea de piata.

Livrarile Apple au scazut cu peste 15% in China, cea mai importata piata a companiei dupa cea din Statele Unite, iar producatorul de iPhone-uri anticipeaza ca veniturile vor dezamagi si in trimestrul al treilea.

Actiunile Apple au scazut cu circa 8% si au coborat sub nivelul de 100 de dolari pe unitate, pentru prima oara din februarie.

Extinderea unui program de rascumparare de actiuni si de majorare a dividendelor, precum si veniturile ridicate din servicii nu au reusit sa multumeasca investitorii.

Apple a vandut 51,2 milioane de iPhone-uri in al doilea trimestru fiscal, in scadere de la 61,2 milioane de aparate in aceeasi perioada a anului trecut, dar peste asteptarile analistilor, de circa 50 de milioane de unitati.

Compania a prezentat de curand iPhone SE, de 4 inchi, destinat nostalgicilor si celor care-si doresc un telefon de dimensiuni mici, iar in toamna va lansa iPhone 7.

Noi zvonuri despre iPhone 7 (Video)

Rezultatele Apple vin dupa datele trimestriale sub asteptari din partea rivalilor Microsoft si Alphabet, compania-mama a Google.

Twitter a raportat la randul sau rezultate trimestriale care au ratat asteptarile analistilor.

